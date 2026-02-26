兵庫県淡路市の「グランピングリゾート Awaji」では、全室オーシャンビューのグランピング宿泊と姉妹施設「＋Lei Kitchen」での3時間食べ放題＆飲み放題を組み合わせた5周年記念プランを限定発表しています。

5周年記念プラン 3つのポイント

(1)全室オーシャンビュー×快適設備で楽しむグランピング

小高い丘に位置する「オーシャンテラス」は、昼は大阪湾と明石海峡、夜は神戸の夜景を一望。カップルの記念日旅行にも向くロケーションです。冷暖房、シャワーブース、BBQスペースを備え、季節を問わず快適に過ごせます。

(2)姉妹施設で最大3時間の食べ飲み放題（夕食）

夕食会場の「+Lei Kitchen（プラスレイキッチン）」は、宿泊場所から歩いて5分ほど。17:00～20:00（LO 19:30）に、最大3時間滞在できる食べ放題＆飲み放題プランを販売中。送別会や卒業旅行、春休みのグループ旅行にも。

食べ飲み放題のメニュー（例）・淡路牛パテ×淡路島産玉ねぎの各種バーガー淡路牛の旨みがぎゅっと詰まったパテに、淡路島産玉ねぎの甘み。素材の良さが一口で伝わる、看板メニューです。

・チョコペンを使って楽しむ「アートパンケーキ」 チョコペンを使って、イラストやメッセージを自由に描けるパンケーキ。似顔絵を描き合ったり、寄せ書きふうにメッセージを添えたり。つくる時間が思い出に変わります。

他にもアサイーボウルなどの「映える」メニューから、お子様が喜びそうな淡路産はちみつのピザ、ハワイ感のあるトロピカルドリンクやアルコールまで、幅広くご用意しています。ぜひ食事の時間を、思い出の夜に変えてください。

(3)淡路島の地産食材で味わう朝食

翌朝は宿泊テントに併設されたテラスで朝食を提供します。ホットドッグ等に加え、淡路島ヨーグルト、淡路島牛乳、北坂養鶏場の生卵など淡路島らしさのある内容で、明石海峡の海風を感じながらゆったりと朝の時間を楽しめます。

プラン料金と予約

■ 食べ放題＆飲み放題付き宿泊プラン・料金：4名様ご利用時/1名様あたり 20,570円～・内容：1泊2食付（夕食：＋Lei Kitchenで食べ放題＆飲み放題／朝食：施設内テラスにてホットドッグ等の洋朝食）・お問い合わせ： 0120-290-096 (グッディリゾート総合受付センター)※限定企画のため、お早めのご予約をお願いいたします。〈食べ飲み放題プランの予約はこちらから〉https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1162939■ そのほかの姉妹店オープン記念プラングランピングリゾート Awajiでは、食べ飲み放題プランの他に、3つの記念プランを展開中です。いずれもお得なプランになってますので、あわせてチェックしてみてください。・特定日おひとり様5,511円OFFプラン（1泊2食付・愛犬同伴可の5棟が対象）https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1026736・幹事さん必見！4名以上で1名無料の素泊まりプラン（1名10,120円～・食材持ち込み可）https://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1008126・学生旅行応援プラン 平日50%OFF・土日30%OFFで学割グランピングhttps://reserve.489ban.net/client/glampingresortawaji/0/detail/1118525■ 注意点※掲載の写真はイメージを含みます。・料金は部屋タイプや人数によって異なる場合があります。・キャンセル料：30日前 50％／7日前 100％ ・日程変更：2週間前までの変更は1度のみ無料・＋Lei Kitchen店内はワンちゃんの同伴不可、外テラス席のみ可

施設概要と運営

【施設概要】・施設名：グランピングリゾート Awaji ・姉妹施設：＋Lei Kitchen / ＋Lei Ohana・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋2604（グランピングリゾートAwaji）・チェックイン：15:00～18:00 / チェックアウト：10:00・アクセス：淡路IC（高速バス降り口）より徒歩7分（送迎なし）・公式サイトURL：https://gr-awaji.jp/・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gra_awaji/【運営会社】・運営：株式会社グッディ・所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2-1-13 アドバンスビル本町・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【広報】・株式会社ぷらど