津軽海峡フェリー株式会社(本社：北海道函館市・代表取締役社長：柏木 隆久(かしわぎ たかひさ)、以下「津軽海峡フェリー」)は、2026年3月2日(月)9:00より、往復で異なる航路をお得に利用できる「ぐるっと海割」、および室蘭～青森航路にて「スーパー海割」の通年販売を開始いたします。





2025年に期間限定で販売した「ぐるっと海割」は、往復で異なる航路を組み合わせられる利便性が支持され、期間中に約1,500台、約1,000名のお客様にご乗船いただきました。また、「スーパー海割」につきましても、現在販売中の函館～青森航路および函館～大間航路において多くのお客様にご利用いただき、大変ご好評をいただいております。こうしたご好評を受け、お得なフェリー旅を通じてお客様の旅行の選択肢を広げていただきたいとの思いから、2026年4月1日(水)ご乗船分より「海割シリーズ」として、「ぐるっと海割」および室蘭～青森航路を追加した「スーパー海割」の通年販売を開始いたします。





津軽海峡フェリーはこれからもお客様目線を追求し、利便性向上を目指しながら船旅をより身近に感じていただけるフェリー会社になれるよう努めてまいります。









■乗船対象期間

2026年4月1日(水)乗船分～(通年販売)





■予約開始日

2026年3月2日(月)9:00～









■「ぐるっと海割」商品概要

商品名称：ぐるっと海割

対象航路：室蘭～青森航路

函館～青森航路

函館～大間航路

※北海道と本州を異なる2航路を使って往復をするお客様に限ります。

対象等級：スタンダード限定

販売価格：【片道料金(税込)】

室蘭～青森航路：車両 普通車 15,000円／軽自動車 12,000円

同乗者 大人 2,500円／小人 1,250円

函館～青森航路：車両 普通車 12,000円／軽自動車 10,000円

同乗者 大人 1,500円／小人 750円

函館～大間航路：車両 普通車 11,000円／軽自動車 9,000円

同乗者 大人 1,500円／小人 750円

予約方法：電話予約、WEB予約

※WEB予約は、往復ともに予約が取得可能な場合のみ

お取り扱いできます。

利用条件：(1)北海道と本州を異なる2航路を使用して往復すること

※1往復＋片道は適用外

(2)6m未満の乗用車でご乗船の方

(3)ドライバーを含め8名まで(車の定員を超えてのご乗船はできません。)

(4)スタンダード限定(等級変更不可)

(5)事前予約・事前決済必須





※ご乗船の人数や航路によって、他の割引商品をご利用いただく方がお得となる場合がございます。

※その他、キャンペーン商品を含め割引の重複はできません。





ぐるっと海割









■スーパー海割(新規対象：室蘭～青森航路)

商品名称：スーパー海割

対象航路：室蘭～青森航路(新規対象)

対象等級：スタンダード限定

販売価格：【片道料金(税込)】

車両 普通車 16,000円／軽自動車 14,000円

同乗者 大人 2,500円／小人 1,250円

予約方法：電話予約、WEB予約

利用条件：(1)室蘭～青森航路(新規対象)

(2)6m未満の乗用車ご乗船の方

(3)スタンダード限定(等級変更不可)

(4)片道、往復どちらでも利用可

(5)ドライバーを含め8名まで(車の定員を超えてのご乗船はできません。)

(6)事前予約・事前決済必須





※販売台数は各便先着・数量限定となります。

※その他、キャンペーン商品を含め割引の重複はできません。

※ご乗船の人数や航路によって、他の割引商品をご利用いただく方がお得となる場合がございます。





スーパー海割









■「ぐるっと海割」「スーパー海割 室蘭～青森航路」利用方法

(1) 乗船日を決めて予約取得

【電話予約】

コンビニ支払い：乗船の5日前までに予約受付

※お電話にてご希望の商品名と予約の旨をお伝えください。

※予約番号とお支払いに必要な番号をお伝えいたしますのでメモのご用意をお願いいたします。





【WEB予約】

クレジットカード支払い：乗船の2日前までに予約受付

コンビニ支払い ：乗船の5日前までに予約受付

※予約ページよりご希望の商品を選択し、ご予約ください。

※その他のプランや割引でご予約された場合は、「ぐるっと海割」「スーパー海割 室蘭～青森航路」が適用になりませんのでご注意ください。





(2)ご予約後、お支払い期限内までに料金をお支払いいただきます。





(3)ご乗船当日は、出航の40分前までに発券カウンターまたはスマートチェックイン、オンラインチェックインで乗船手続きをお願いいたします。









■ご予約に関するお問い合わせ

【営業時間】9:00～18:00

室蘭支店：0143-83-4080

函館支店：0138-43-4545

青森支店：017-766-4733

大間支店：0175-37-3111