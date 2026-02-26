一般社団法人美ら琉会が運営する美容医療クリニック「エルプラスクリニック」(所在地：沖縄県那覇市)は、20～40代の医療脱毛経験者女性120名を対象に「永久脱毛の相場と費用感に関する実態調査」を実施しました。





本調査では、実際に支払った金額や追加費用の有無、満足度などを明らかにし、これから医療脱毛を検討する方が"適正価格の目安"を理解できるようにすることを目的としています。





調査結果の詳細は、公式メディア( https://lplus.or.jp/news/20260129-41071/ )にて公開しています。









■調査サマリー

今回の調査により、医療脱毛の費用実態と利用者の満足度について、以下の傾向が明らかになりました。





・最も多い契約プランは「全身+VIO」35.8％で、広範囲の脱毛を一度に完了させたいニーズが高い

・費用のボリュームゾーンは25～30万円台で、平均支払額は約25万円前後

・追加費用が発生した人は約4割(42.5％)で、主にシェービング代(51.0％)と麻酔代(41.2％)

・満足度は約8割以上(非常に満足+満足で56.6％、やや満足含めると84.1％)にのぼり、費用への納得感と効果実感が満足度を左右する要因

・脱毛完了後、自己処理が「全く不要」になった方は14.2％、「月に1回程度」の軽い処理で済む方が38.3％と、自己処理の負担が大幅に軽減





▼永久脱毛は「価格の透明性」と「効果の持続性」が満足度に直結していることが分かりました。









■Q1：契約した脱毛プランの部位を教えてください





契約した脱毛プランの内容





A：「全身+VIO」が35.8％で最多。広範囲の脱毛を選択する傾向が明確に





・契約プラン｜回答率

・全身+VIO：35.8％

・全身+VIO+顔：27.5％

・全身(顔・VIO除く)：25.8％

・その他部分脱毛：20％

・VIOのみ：14.2％

・全身+顔：10％

・顔のみ：7.5％





※複数選択可のため、合計は100％を超えます

※回答率の高い順に表示





▼全体の約6割が「全身+VIO」または「全身+VIO+顔」を選択しており、部分脱毛よりも広範囲を一度に完了させたい意向が見られました。これは、将来的な追加契約のリスクを避け、効率的に施術を終えたいニーズの表れと考えられます。









■Q2：当初契約した回数、または目標としていた回数を教えてください





永久脱毛アンケート調査_Q2





A：5～6回が最多(38.3％)、次いで10回以上(32.5％)と二極化の傾向





・契約回数｜回答率

・5～6回：38.3％

・10回以上：32.5％

・8回：8.3％

・1回：5.8％

・7回：5.8％

・9回：5.0％

・3回：1.7％

・その他：2.5％





※回答率の高い順に表示





▼「5～6回で完了を目指す」という回答が最多で38.3％を占める一方、「10回以上」を想定している方も32.5％にのぼり、医療脱毛の必要回数が二極化している実態が明らかになりました。これは、毛質・毛量・希望する仕上がりによって必要回数に大きな個人差があることを示しています。特に、完全にツルツルの状態を目指す場合や、毛が濃い方は10回以上の施術を想定しているケースが多いと考えられます。









■Q3：永久脱毛にかかった費用(総額・税込)はいくらでしたか?





実際にかかった費用の分布結果





A：25～30万円が最多(19.2％)で、ボリュームゾーンは20～40万円台





・費用帯(税込)｜回答率

・10万円未満：13.3％

・10万～15万円：9.2％

・15万～20万円：9.2％

・20万～25万円：15.8％

・25万～30万円：19.2％

・30万～40万円：11.7％

・40万～50万円：4.1％

・50万円以上：17.5％





※金額の低い順に表示





▼費用のボリュームゾーンは 20～40万円台で、全体の約46％がこの価格帯に集中しています。最も多いのは「25～30万円」の19.2％で、次いで「20～25万円」の15.8％でした。「広告価格より高額だった」という声もある一方、「効果に納得できる価格だった」という評価も多く、費用対効果への理解が満足度を左右することが示唆されました。









■Q4：契約プラン以外で、追加費用(麻酔代・シェービング代・キャンセル料など)は支払いましたか？





追加費用の実態





A：「はい(追加費用あり)」42.5％(51名)／「いいえ(追加費用なし)」57.5％(69名)





追加費用を支払った51名(全体の42.5％)のうち、主な内訳は以下の通りです。





・追加費用の種類｜追加費用発生者中の割合｜全体(120名)に対する割合

・シェービング代｜51.0％(26名)｜21.7％

・麻酔代｜41.2％(21名)｜17.5％

・キャンセル料｜17.6％(9名)｜7.5％

・その他｜9.8％｜(5名)｜4.2％





※追加費用を支払った51名を母数とした割合

※複数選択可のため、合計は100％を超えます





自由回答では、以下のような金額帯が多く挙げられました。





・シェービング代：1,000～3,000円/回

・麻酔代：2,000～5,000円/回

・キャンセル料：3,000～5,000円/件





▼追加費用は約4割の方に発生しており、主にシェービング代と麻酔代が中心でした。これらの費用は施術回数に応じて積み重なるため、契約前にオプション料金の確認が重要であることが分かります。





なお、エルプラスクリニックでは、シェービング代・麻酔代・キャンセル料はすべて無料です。









■Q5：脱毛の結果に対する満足度を教えてください





実際に経験した脱毛の満足度





A：「満足(非常に+やや含む)」が計84.1％／不満層は約16％





満足度｜回答率

・非常に満足｜18.3％

・満足｜38.3％

・やや満足｜27.5％

・不満｜9.2％

・全く不満｜6.7％





※満足度の高い順に表示





▼満足度は約8割以上に達し、「費用への納得感」「効果実感」「クリニックの対応」が高評価の理由として挙げられました。特に25～30万円台で完了し、5～6回で効果を実感できた層の満足度が高く、価格理解と効果実感が満足度に直結していることが明らかになりました。

一方、不満層(約16％)からは「思ったより効果が出なかった」「追加費用が予想外だった」という声があり、事前の丁寧なカウンセリングと透明性のある料金説明の重要性が浮き彫りになりました。









■Q6：永久脱毛完了後(または現在)の自己処理頻度を教えてください





永久脱毛アンケート調査_Q6





A：自己処理が「全く不要」14.2％／「まだ完了していない」22.5％





・自己処理の頻度｜回答率

・月に1回程度｜38.3％

・全く不要｜14.2％

・2週間に1回程度｜14.2％

・週に1回以上｜10.8％

・まだ完了していない｜22.5％





※まだ完了していない方を除く、施術完了者の回答を頻度の多い順に表示





▼約6割の方が脱毛完了後も何らかの自己処理を継続している一方、完全に自己処理が不要になった方は14.2％に留まりました。「まだ完了していない」と回答した約2割の方を含め、継続的な施術と適切な回数設定の重要性が示されました。





また、「月に1回程度」の軽い処理で済む方が最も多く(38.3％)、医療脱毛により自己処理の負担が大幅に軽減される効果は確認できました。





なお、「まだ完了していない」の方22.5％は、まだ脱毛プランの途中段階にあるため、完了後の自己処理頻度については今後の経過を見る必要があります。









■まとめ

【「広告価格と実際の総額」のギャップに注意】

今回の調査では、医療脱毛にかかる費用の中心は「20～40万円台」であり、契約プラン以外に追加費用が発生した方が42.5％にのぼることが明らかになりました。





広告で見かける「全身脱毛10万円台以下」の価格は、多くの場合、最低限のプランや回数制限がある場合の料金です。実際には以下のような追加費用が発生するケースがあります:





・シェービング代：全体の21.7％が支払い(1,000～3,000円/回)

・麻酔代：全体の17.5％が支払い(2,000～5,000円/回)

・キャンセル料：全体の7.5％が支払い(3,000～5,000円/件)





これらの追加費用は施術回数に応じて積み重なるため、「総額でいくらかかるのか」を契約前に明確に確認することが重要です。





【「価格の透明性」と「効果への納得感」が満足度を左右】

一方で、費用に納得し、5～6回の施術で効果を実感できた層の満足度は高く、医療脱毛においては「費用の明朗さ」「効果への納得感」「クリニックの対応」が信頼を左右する重要な要素であることが分かります。





満足度の高い方の特徴

・契約前に総額(追加費用含む)を確認していた

・5～6回で効果を実感できた

・クリニックの説明が丁寧で納得できた





不満を感じた方の特徴

・追加費用の説明が不十分だった

・広告価格と実際の総額に大きなギャップがあった

・思ったより効果が出なかった





【これから医療脱毛を検討する方へのチェックリスト】

本調査の結果を踏まえ、これから医療脱毛を検討する方は以下の点を確認されることをおすすめします。





□ 総額の確認

・契約プランの料金だけでなく、追加費用(シェービング代・麻酔代・キャンセル料など)も事前に確認

・「広告価格」と「実際の総額」のギャップを理解する

□ 回数の目安

・一般的に5～6回で効果を実感する方が多いが、毛質や希望する仕上がりにより個人差がある

・契約回数が少ない場合、追加契約が必要になる可能性も考慮

□ プランの選択

・部分脱毛より全身脱毛の方が、将来的な追加契約リスクを回避でき、費用対効果が高い傾向

・「全身+VIO」「全身+VIO+顔」が人気のプラン

□ クリニック選びのポイント

・料金説明が明確で、追加費用がない、または明示されているクリニックを選ぶ

・カウンセリングで不明点をしっかり確認できる雰囲気かどうか

・予約の取りやすさ(口コミなどで確認)





エルプラスクリニックでは、シェービング代・麻酔代・キャンセル料がすべて無料。追加費用0円・明確な料金提示・厚労省承認機器のみ使用など、安心して選べる医療脱毛の提供を通じて、患者様の「納得できる美容医療体験」を追求しています。









■調査概要

【調査概要】「永久脱毛の相場と費用感に関する実態調査」

【調査期間】2025年10月21日～10月23日

【調査対象】20～40代の医療脱毛経験者(女性120名)

【調査方法】インターネット調査

【モニター提供元】Surveroid(サーベロイド)

【調査元】一般社団法人美ら琉会 エルプラスクリニック( https://lplus.or.jp/ )

※このアンケートは、当院の患者様を対象にしたものではありません。









