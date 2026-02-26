ソフトバンク株式会社の子会社であるSBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 榛葉 淳、以下「SBPS」）は、サポートサービス業界で世界最大のメンバーシップ団体HDIの日本拠点であるHDI-Japanによる、HDI格付けベンチマークの「クオリティ格付け」において、電話対応で最高ランクの三つ星を3年連続で獲得したことをお知らせします。

概要

SBPSは、決済代行会社として事業者向けにオンライン決済サービスから店舗向け決済サービス、企業間サービスまで、幅広い決済ソリューションを提供しています。SBPSの加盟店サポートでは、「加盟店から信頼され続けるサポート」を目標に掲げ、常に最適なご案内ができるように努めています。このたび、アフターサービスのサポートを評価するHDI格付けベンチマークの「クオリティ格付け」において、SBPSの加盟店サポートが2023年から3年連続で、電話対応で最高ランクの三つ星を獲得しました。

2026年2月に、東京ポートシティ竹芝オフィスタワーで認定授与式が執り行われ、HDI-Japan代表取締役CEO 山下 辰巳氏からSBPS代表取締役副社長 兼 COO 兼 CISO 堀田 智宣に認定証が授与されました。HDI-Japanの審査員から、SBPSの加盟店サポートは「加盟店に寄り添い、敬意と共感をもって迅速・的確に対応する、信頼性の高いサポート」と高く評価していただきました。

今後も、SBPSの加盟店サポートは4年連続の三つ星獲得に向け、加盟店の期待に応え続けるとともに、サポート品質のさらなる向上に取り組んでまいります。

HDI格付けベンチマークについて

HDI格付けベンチマークとは、HDIの国際標準に基づいて設定された評価基準に沿って、HDIの審査員が顧客視点で評価し、三つ星～星なしの4段階で格付けするものです。このたびSBPSが電話対応で三つ星を獲得した「クオリティ格付け」は、顧客がサービス導入後のアフターサービスのサポートを評価するもので、顧客対応の通話記録を基に、以下の5つの項目でクオリティが評価されます。









１．サービス体制 ２．コミュニケーション ３．対応スキル ４．プロセス／対応処理手順 ５．困難な対応





HDI格付けベンチマークの詳細は、HDI-JapanのWebページをご確認ください。

https://www.hdi-japan.com/hdi/Bench/about_Bench.asp





・このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。





【会社概要】

SBペイメントサービス株式会社

【オンライン決済サービスに関するお問い合わせ】

SBペイメントサービス株式会社



