株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年春夏の新製品として『アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット』を3月1日(日)より全国で発売します。





年々暑くなる夏季の食事準備について、「料理が億劫」と感じている方は多く、「加熱なしの調理」にニーズがあることがわかりました(当社インターネット調査)。これらの結果から当社は、加熱不要の食材を用い、マンネリ打破できるメニューをリサーチし、トレンド上昇中の「メキシコ料理」に注目しました。そして、アボカド、トマトそれぞれの特性を生かす新アイテムを開発し、真夏の食卓を賑やかに飾るメニューを提案します。





サルサとは、ソースを表すスペイン語です。『アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット』は、レモン果汁の酸味に青唐辛子をピリッと効かせ、コリアンダー＆ローストガーリックパウダーで仕上げたスパイシーな【アボカドワカモレの素】と、果実酢の酸味にソテーオニオンのコクとポークの旨みを加え、クミンで風味よく仕上げた爽やかな【トマトサルサの素】が入り、2種類のサルサが手軽に作れるソースの素です。アボカド、トマト、タマネギを準備するだけでメキシコ名物「タコス」のソースが手軽に作れ、「サラダ」、「ブルスケッタ」、「タコライス」、「冷製パスタ」などをメキシカン風の味に演出します。





アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット





■ 製品仕様

製品名 ：アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット

容量 ：48g(トマトサルサの素：40g、アボカドワカモレの素：8g)

希望小売価格(税込)：237円

販路 ：量販店などの青果コーナー

発売日 ：2026年3月1日

発売地区：全国

製品特徴：レモン果汁の酸味に、青唐辛子のピリッとした辛みを効かせた【アボカドワカモレの素】と、果実酢の爽やかな酸味にクミンを加え風味よく仕上げた【トマトサルサの素】が入り、2種類のメキシカンソースが手軽に作れます。





調理例(サラダ)





調理例(タコス)





調理例(ブルスケッタ)





■ お問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL：0120-092-860

https://www.daisho.co.jp