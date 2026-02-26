ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野 光児、以下エアトリCXOサロン社）等と、2026年8月27日（木）に「エアトリフェス2026」の開催が決定いたしました。 本イベントは、エアトリCVC投資先上場24社達成および、エアトリCXOサロン有料会員700社達成を記念し、ベンチャー界への恩返しとして、参加者は全員無料でご招待させていただきます。また、１社につき何名様でもご参加いただけます（役職不問）。ぜひこの機会に、皆様のご参加をお待ちしております。

■「エアトリフェス 2026」概要

内 容

先進企業のブース出展や、2000名規模の大交流会等

開催日時

2026年8月27日（木）18:30～20:30（17:30～受付開始）

開催場所

東京都中央区銀座8-21-1住友不動産汐留浜離宮ビルB1 ベルサール汐留

来場者数

2,000名（予定）

参加費用

無料（ご招待）

参加条件

①エアトリCXOサロン有料会員②エアトリCVC投資先③エアトリグループ取引先の大企業・中小企業④エアトリCXOサロン説明会にご参加いただいた方⑤学生起業家・起業予定の大学生（※1）⑥ベンチャー企業に就職希望の大学生（※1）⑦エアトリ会員フェスの高い質を担保するため、参加をお断りする場合もございます。予めご理解のうえ、お申し込みください。

参加申込

https://eventory.cc/event/airtrip-cxosalon3

（※1）：学生の方々には年齢関わらずアルコール提供はいたしません

■エアトリCXOサロンとは

エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティです。企業の経営層が集う場として定例会・勉強会・2,000 名規模の大型ベンチャーイベント「エアトリフェス」、100名以上の上場企業経営者が集う「エアトリ上場企業サロン」を開催し、企業の「縁」を結びます。 「エアトリCXOサロン」では、新たに、有料会員向けの無料サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」、「エアトリ政策提言サロン」、「エアトリCXOカレッジ」、「ちょい飲み交流会」の立ち上げを行いました。また、エアトリ CXO サロン有料会員の増加に伴い、2025 年 10 月からは東京開催の定例会を月 2 回に拡大して開催しております。東京定例会（月1回）、各テーマ性を持った東京定例会（月替わり1回）、ちょい飲み交流会（月2回）と、毎週1回以上の無料イベントの開催を実現しております。 さらには、全国展開として、エアトリグループの取引先アセットを活用し、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄にて、半年に 1 回ずつ地方定例会を開催しております。 今後も、エアトリグループのアセットと「丁寧」な運営により、他社には真似できない「満足度の高い」経営者コミュニティとして、有料会員 1,000 社を目指しております。 資料請求・お問い合わせ：https://cxo-salon.airtrip.co.jp/event/12288/module/questionnaire/311646/3330

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリCXOサロン】

本 社

東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

社 名

株式会社エアトリCXOサロン

代表者

代表取締役社長 矢野 光児

URL

https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community/

【株式会社エアトリ】

本 社

東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

社 名

株式会社エアトリ

代表者

代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

資本金

1,805,647,040円（払込資本3,938,440,323円）

URL

https://www.airtrip.co.jp/

【当社事業別会社・サービスサイト】

