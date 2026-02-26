「ブラシレスモーター搭載充電式刈払機」 「充電式グラストリマー・カルチ２点セット」3月中旬より発売開始

コードレス＆パワフル＆静音で、いつでもどこでも利用可能 バッテリー家電シリーズ「ELEIN」からガーデンツール2商品が登場 「ブラシレスモーター搭載充電式刈払機」 「充電式グラストリマー・カルチ２点セット」 ～USB Type-C対応、専用充電器不要の新バッテリーも～ 2026年3月中旬より発売開始



株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、リチウムイオンバッテリーを活用した家電シリーズ「ELEIN（エレイン）」の新商品として、ガーデンツール「ブラシレスモーター搭載充電式刈払機」「充電式グラストリマー・カルチ２点セット」と、軽量ながら安心の容量の「ELEINリチウムイオンバッテリーUSB充電タイプ」を2026年3月中旬から、当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに全国のホームセンターなどで発売いたします。





ブラシレスモーター搭載充電式刈払機 充電式グラストリマー

・カルチ2点セット

「ELEIN」は、共通のリチウムイオンバッテリーを利用して、さまざまな家電を活用できる商品シリーズです。電源がない場所でも家電を自由に使えるだけでなく、同シリーズのソーラーパネルを活用することで、電気代高騰への対策やサステナビリティ意識の向上、さらに災害時の継続的な電源利用など、さまざまなニーズに応えます。

今回発売となる2商品は、いずれの商品もコードレスで電気式ながら、パワフルで安定した動作により、草刈りや庭の手入れをスムーズに行えます。また、エンジン音がなく静音なので、場所や時間を気にせずご利用いただけます。

さらに、コンパクトな設計ながら、USB Type-C対応で専用充電器が不要かつ、軽量設計＆安心の容量で、予備用のバッテリーとしても持ち運びしやすいELEIN新バッテリー「リチウムイオンバッテリー 18V 2.5Ah」も同時発売いたします。

ブラシレスモーター搭載充電式刈払機

＜商品特長＞

１. 場所や時間を気にせず使用可能

コードレス仕様のため、電源のない場所でも使用でき、延長コードの取り回しを気にせず作業が可能です。

また、電気式のため、エンジン式のような大きな作動音や排気がなく、住宅街でも時間や場所を気にせずご利用いただけます。

２. ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適に

従来モデルのモーター部分を見直し、「ブラシレスモーター」を採用。電気の力を無駄なくつかい、パワフルで安定した回転を実現しました。ブラシレスモーター搭載により、従来品のモーター刈払機と比較し、トルクが40％以上改善し、回転ムラを抑え、草の量が多い場所でも、スムーズな刈り取りが可能になりました。

３. USB Type-C対応のELEIN新バッテリーを2個付属。予備付きで長時間作業に対応

USB Type-C入力に対応し、専用充電器なしで充電可能なELEIN新リチウムイオンバッテリーを2個付属しています。交換しながら使用できるため、庭全体の草刈りなど長時間の作業にも対応します。従来のELEINシリーズのリチウムイオンバッテリーにも対応しており、お手持ちのバッテリーと組み合わせることで、さらに作業時間を拡張できます。

＜商品仕様＞

充電式グラストリマー・カルチ２点セット

これまで販売してきた「充電式カルチ・グラス＆ヘッジトリマー 3点セット※」に加え、市街地での使用を想定し、草刈りと耕うんという基本作業に絞ることで、手軽に導入いただける「充電式グラストリマー・カルチ 2点セット」を新たに展開します。

＜商品特長＞

１. 先端を変えるだけで、1台2役！





カルチ（耕うん） グラストリマー（草刈り ）

用途に応じて先端アタッチメントを付け替えることで、耕うん、草刈りなど、庭のさまざまな作業に対応。複数の機器を使い分ける必要がなく、省スペースで効率的な庭仕事が可能になります。

２. USB-TypeC対応のELEIN新バッテリーが付属

USB Type-C入力に対応し、専用充電器なしで充電可能なELEIN新リチウムイオンバッテリーが1個付属しています。従来のELEINシリーズのリチウムイオンバッテリーにも対応しており、お手持ちのバッテリーと組み合わせることで、長時間の使用が可能です。また、電気式なので、エンジン音も気になりません。

※充電式カルチ・グラス＆ヘッジトリマー 3点セットの詳細はコチラ：

https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009320

＜商品仕様＞

ELEINリチウムイオンバッテリーUSB充電タイプ

＜商品特長＞

USB Type-C対応で、専用充電器不要のELEIN新バッテリー。コンパクトながら、18V・2.5Ahで安心の容量

USB Type-C入力に対応し、専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電できます。コンパクト設計ながら18V・2.5Ahの容量を備え、作業時に必要な電力を安定して供給します。本体重量約0.4kgと軽量で、予備としても持ち運びしやすいバッテリーです。

＜商品仕様＞

◆バッテリー家電シリーズ「ELEIN」の商品概要

バッテリー家電シリーズ「ELEIN」は、リチウムイオンバッテリーと太陽光エネルギー活用のニーズを組み合わせた、山善初となる高出力高容量のリチウムイオンバッテリーを中心とした家電カテゴリです。デビューした2024年6月より、『バッテリー＆充電器』、『バッテリー対応家電』、『ポータブル電源』、『ソーラーパネル』『高圧洗浄機』を順次発売し、『ガーデンツール』も展開しています。今回、新たに『ガーデンツール』2アイテム、USB Type-C対応の『バッテリー』1アイテムを追加し、計20アイテムにラインナップを充実させます。

工具・園芸用品や、一部の家庭用商品でしか使用されていないパック式のリチウムイオンバッテリーを、当社が手掛ける幅広い商品群と掛け合わせることでシナジーを創出。家電業界最大規模のバッテリー家電のラインアップとともに、電気にまつわる社会課題の解決を目指します。

ELEINシリーズ特設サイトはこちら：https://book.yamazen.co.jp/lp/elein/





