株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開するSHIPS（シップス）は、モデル・俳優として活躍する堀田茜との初のコラボレーションアイテムを3月5日（木）より、SHIPS WOMEN取り扱い店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売いたします。また、2月26日（木）にスペシャルWEBコンテンツを公開。発売に先駆けて、同日より公式オンラインショップでは、予約販売を開始します。（スペシャルWEBコンテンツ：https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_shipsw_akanehotta_collaboration_20260226.aspx）数多くの洋服に触れ、撮影や移動の多い日常を送る堀田茜さんだからこその視点を生かし、「見た目の美しさ」だけでなく、「着たときの心地よさ」を追求したアイテムを一から制作。忙しい毎日を送る現代の大人に寄り添うコレクションです。

初となるSHIPSとのコラボレーションでは、「誰もが忙しく、余裕を持ちづらい日常の中でも、気を遣わずに自然体でいられる服」をテーマに、モデルとして多くの服を見てきた経験に加え、移動の多いライフスタイルを送る堀田茜さん自身の実感を反映し、見た目の美しさだけでなく、着用時のストレスの少なさや動きやすさ、扱いやすく日常にフィットする実用性にもこだわりました。本コレクションは全4型を展開。ベーシックなデザインをベースにしながらも、さりげなく“大人の可愛いらしさ”を感じさせるエッセンスを加え、オン・オフを問わず着用ができ、日常のさまざまなシーンに自然に溶け込むアイテムばかりです。

＜堀田茜さん メッセージ＞

「数えきれないほどにお洋服を着てきた私だからこそ、追求した着心地。」今回のコラボアイテム４点は、13年モデルの仕事をやってきて、たくさんのお洋服を見た・着た経験を存分に活かせたと思います。撮影衣装の着用時間って、長くても30分程度。そのわずかな時間でも、着心地のいい服を着たときは気持ちが上向くんです。その逆で、着心地が悪いと、気持ちもそっちに寄っていってしまう。着るものひとつで気分が大きく左右されることを知っているからこそ、自信をもって勧められる着心地に仕上げました。デザインの良さは大前提として、着たときの肌触りや扱いやすさはSHIPSさんと何度も話し合い、実現できました。

■AKANE HOTTA × SHIPS 商品情報

TEXBRID® ギャザーブラウス



パンツインでもアウトでもバランスよく決まる絶妙なレングスのクロップドブラウス。やや長めに設定した袖が、さりげないリッチ感を演出します。バックスタイルにはギャザーを贅沢に施し、後ろ姿まで華やかな印象に。さらに、撥水加工やしわになりづらいイージーケア、速乾性をはじめとする多彩な機能を備えたポリエステル素材「TEXBRIT®」を使用。軽い雨をはじき、お手入れもしやすく、デイリーに頼れるアイテムです。価格（税込み）：\19,250サイズ：ワンサイズ展開カラー：ベージュ、ブラック、オフホワイト

アイレットニットカーディガン

レースのような透け感のある編地を組み合わせた、軽やかで存在感のあるカーディガン。コーディネートの主役としても活躍します。繊維長の長い綿100％素材を使用し、特殊な紡績技術で毛羽立ちを抑えることで、シルクのような光沢と滑らかな肌触りを実現。さらに、細番手の綿糸を3本撚り合わせ、さらりとしたシャリ感と美しい表面感を両立しました。裾は太めのリブ仕様で、ウエスト位置を高く見せるバランスの良いシルエットに。春はもちろん、夏の暑い時季にもさっとバッグに入れて持ち歩ける、頼れる一着です。価格（税込み）：\18,700サイズ：ワンサイズ展開カラー：オフホワイト、ブラック、ライトブルー

ジョーゼットスカート

すっきりとしたIラインシルエットで、上品な印象に仕上げたスカート。ストレッチ性のある素材に加え、後ろには足さばきの良いスリットを施し、きれいめな見た目と快適な穿き心地を両立しました。取り外し可能な細ベルト付きで、着こなしのアレンジも自在。深めのポケットを備えているのも嬉しいポイントです。価格（税込み）：\18,700サイズ：36、38展開カラー：ブラウン、ブラック

ダブルクロスパンツ

ミニマルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも自然になじむ万能パンツ。ふくらみのあるダブルクロス素材が立体的で美しいシルエットを描き、程よく広がるフレアラインが上品な大人の印象を演出します。ストレッチ性を備えた快適な穿き心地に加え、リップやスマートフォンなどをさっと収納できる深めのポケット付き。日常のシーンに寄り添う、実用性も兼ね備えました。価格（税込み）：\19,800サイズ：36、38展開カラー：ブラック、ベージュ

■販売情報

https://www.shipsltd.co.jp/e/eshipsw260226/

＜予約販売＞発売日：2026年2月26日（木）より 取り扱い店舗：SHIPS 公式オンラインショップ（https://www.shipsltd.co.jp/）＜通常販売＞発売日：2026年3月5日（木）より 取り扱い店舗：SHIPS WOMEN取り扱い店舗／SHIPS 公式オンラインショップ

■スペシャルWEBコンテンツ公開！

初のコラボレーションを記念して、スペシャルWEBコンテンツを公開。本コラボのために撮り下ろしたビジュアルとともに、アイテムに込めた堀田茜さんのこだわりや、日常に取り入れやすい着こなしを紹介しています。

■堀田茜プロフィール

https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_shipsw_akanehotta_collaboration_20260226.aspx

モデル、俳優。1992年10月26日生まれ、東京都出身。モデル活動をはじめ、「世界の果てまでイッテQ!」(NTV系)などのバラエティ番組やCM、ドラマ・映画に出演。J-WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH～ONE BY ONE～」のラジオナビゲーターを務め、雑誌「CLASSY.」「BARFOUT!」では連載もおこなっている。INSTAGRAM:@akanehotta

■SHIPS

“自分らしさを楽しむ”女性に。ベーシックな要素に旬なテイストを加えた、洗練されたコレクションを提案します。SHIPS WOMEN レーベルページ：https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsforwomen/INSTAGRAM：@ships_women_official

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyを軸に、SHIPS Primary Navy Label、SHIPS Colors、quaranciel、Southwick、City Ambient Productsなどのレーベルやブランドを展開。メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に70店舗以上を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを運営している企業です。公式サイト：https://www.shipsltd.co.jp