雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「メープル＆バター風味ソフト」（130g）を2026年3月1日（日）より全国にて発売いたします。

「メープル＆バター風味ソフト」は、カナダ産100%のメープルシュガーを使用し、メープル風味を手軽にいただける甘味系パンスプレッドです。甘い香りのメープル風味はお子様に人気のフレーバーで、パンケーキやホットケーキの味わいを、普段の食パンでも楽しめます。さらにバター香料を加えることで、最後まで飽きのこない風味を実現しました。パッケージでは、食パンの他、メープルシロップと親和性の高いパンケーキ・ホットケーキへの使用シーンを訴求し、メインターゲットであるお子様に朝食をしっかり召し上がっていただけるよう、子どものイラストと「朝からパクパク食べよう！」のメッセージを盛り込みました。普段の朝食で、本格的なメープル風味をぜひお楽しみください。

商品概要

商品名：メープル＆バター風味ソフト内容量：130g名称：パンスプレッド希望小売価格（税別）：258円発売日：3月1日発売地域：全国賞味期間（未開封）保存方法：180日間 要冷蔵（10℃以下）

商品特長

(1) カナダ産100％のメープルシュガーを使用し、メープル特有の甘い風味を実現(2) バター香料を使用することで、最後まで飽きのこない風味を実現(3) パンケーキ・ホットケーキの味わいを普段の食パンで楽しめる

商品コンセプト

メープルの風味を手軽に味わえるスプレッドターゲット：子どもに朝食をちゃんと食べてほしいと思っている食パンユーザー

