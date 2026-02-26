株式会社だからこそ(奈良県北葛城郡王寺町、代表：松谷 愛)が運営する「こどもえいご」は、東京都立高校受験で課されるスピーキングテスト「ESAT-J(English Speaking Achievement Test for Junior High School Students)」の早期対策を目的としたeラーニング講座「スピーキングテスト(ESAT-J)」をUMUマーケットプレイスにて提供開始しました。実施要項の公開を待たずに今すぐ「耳と口の土台」を作れる点が特長で、スキマ時間から取り組めるオンデマンド設計になっています。









■ 背景・開発のきっかけ

東京都教育委員会はESAT-Jの実施要項を年度ごとに更新しており、受験生や保護者の多くが「要項が出てから動こう」と後回しにしがちです。しかし、スピーキングの力は短期間で身につくものではなく、早い段階から「発音」「反応スピード」「答えの型」を鍛えておくことが本番での安定したパフォーマンスにつながります。本講座は、年度変更の影響を受けにくい土台力に絞って設計しており、要項公開後は最小限の微調整だけで対応できる状態を目指せます。









■ 本講座の3つの特長

1. 「口が回る」状態を早めに作れる

スピーキングは知識よりもパフォーマンス。短期詰め込みより早期練習の方が本番での安定感が増します。

2. リスニング力も同時に向上

発音を整えることで音の解像度が上がり、リスニング・授業理解にも好影響をもたらします。

3. 授業評価にもつながりやすい

耳と口が早めに育つと、学校での音読・やり取り・発表などで「できる」場面が増え、平常点にも好影響が期待できます。









■ 対象受講者

・2026年のESAT-J受験を予定している都内中学生

・英検二次試験(面接)のスピーキング力を強化したい方

・スキマ時間に自分のペースで学習したい方









■ 推奨する学習戦略

受験生の多くは英検を春・夏(第1回・第2回)に取得するスケジュールが主流です。本講座を活用して、英検対策と並行してESAT-Jの土台も早めに作っておくことを推奨します。

今：変わりにくい土台(発音・反応・型)を構築 → 要項公開後：ルールに合わせて微調整









■ よくあるご質問

Q. 要項が変わったら学んだことが無駄になりませんか？

A. 変わりやすいのは日程・申込などの運用面です。本講座で扱う発音・反応スピード・答えの型は年度をまたいでも価値が落ちにくく、土台があるほど後からの調整もスムーズです。









■ 講座概要

講座名 ： スピーキングテスト(ESAT-J) 直前対策コース (2025)

提供形式： オンデマンド型eラーニング(UMUマーケットプレイス)

受講方法： UMUマーケットプレイスにて即時受講開始可能

受講URL ： https://www.umu.co/market/category/62/course/076e0cb9051954103f6b637e

※ 伴走型オンライン講座は夏頃に詳細公開予定。note・Instagram にて随時ご案内。









■ 会社情報

会社名称： だからこそ

設立 ： 2013年1月1日

代表 ： 松谷 愛

所在地 ： 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-2-10 2F

電話番号： 0745-60-4168

E-mail ： info@88-english.com

主な事業内容：

・こどもえいご(オンライン英語講座)の運営

・ハヤイングリッシュアカデミー(英語教室)の運営

・こどもえいご講師育成プログラムの開発および提供

・オンライン講座およびイベントの提供

・英語教材・コンテンツの開発、販売

・企業および自治体へのプログラム提供