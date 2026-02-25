春アニメシーズンの新作アニメを紹介する特別番組「つづきみ」第39回が、2026年3月30日（月）に配信決定。PVの一気観を通じてアニメファンの「1話目を観たい！」という想いを引き出します。

～2026年春アニメのPVを一気観！～

「つづきみ」運営事務局は、新作アニメPVの一気観番組「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？（つづきみ）」第39回を、各動画配信プラットフォームにて2026年3月30日（月）に配信いたします。

■番組タイトル

第39回「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？」(略称：「つづきみ」)

■番組概要

毎クール数多くのアニメが放映される中、「3話切り」「1話切り」どころか「タイトルだけ確認して本編を見ていない」「そもそも作品がある事を知らなかった」となっている人も多いのではないでしょうか？

我々はそんな「ゼロ話切り」を世の中から撲滅すべく、2016年からこの「つづきみ」を開催しています。

今回も前回に引き続き、池袋のアニメイトシアターでの現地観覧を募集いたします。

春アニメの魅力的な新作をファンの皆様に紹介すべく、スタッフ一同準備を進めております。ぜひ現地のご観覧をお待ちしています。

■配信日時

2026年3月30日（月）17:30～21:30（予定）

※ニコニコ生放送、バンダイチャンネルなどで番組生配信予定

※番組配信後、ABEMA、Locipoなどにてアーカイブ配信を実施いたします（ニコニコ生放送はタイムシフト配信を予定）

■収録会場

アニメイトシアター(池袋)

■現地観覧のお申し込みについて

現地観覧を希望される方は以下の申し込みページよりお申し込みください

申込ページ：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02tda7puj0051.html

※応募は先着順となります。予定席数が埋まり次第受付が終了となりますので、お早めにお申し込みください。

※参加作品及び登壇ゲストについては12月中旬頃に発表予定です。詳しくはつづきみ公式X（旧Twitter）をフォローください。

最新情報は公式X（旧Twitter）で随時発表予定です。ぜひフォローして情報をチェックください。

■司会

吉田尚記（ニッポン放送）、結（女優・タレント）

■コメンテーター

リチャード・アイゼンバイス（ジャーナリスト）

■公式X（旧Twitter）

https://x.com/tudukimi

企画：「つづきみ」運営事務局

運営：ドットフォワード合同会社

■お問合せ先

本イベントに関する取材などのお問合せは以下までお願いいたします

「つづきみ」運営事務局

e-mail: office@tudukimi.com

tel: 050-7112-0416