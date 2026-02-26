自社農園の西洋野菜を中心に使用するサラダ・デリカテッセン専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」（運営：Mr. LAND 株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉）は、2026年3月11日(水)から3月17日(火)までの7日間、松坂屋上野店 地下 1 階 ほっぺタウン催事場にて、POP UP STOREを開催いたします。GONNA DAYSは、自社農園「Mr.ベジろべぇー」で丁寧に育てた西洋野菜を中心に、彩り・栄養・満足感を兼ね備えたサラダやデリカテッセンを展開する食ブランドです。野菜本来の美味しさと食べ応えを追求し、野菜でしっかり満たされるサラダを提案しています。これまで松坂屋上野店で実施したPOP UP では、「野菜そのもののおいしさが感じられる」「毎日の食事に取り入れやすい」といったお声をいただくなど、ご好評賜りましたため、今回で3度目の出店が決定いたしました。出店期間中は、GONNA DAYS東急吉祥寺店で展開している商品や、自社農園で育てた西洋野菜を中心に使用した彩り豊かなサラダをはじめ、リピーターの多い定番商品や人気の青果(※)を販売いたします。忙しい日常の中でも無理なく取り入れられる“身体がよろこぶ食事”として、百貨店をご利用のお客様にも、GONNA DAYS ならではの食体験を提案いたします。※青果の収穫状況により、販売商品が変更となる場合がございます。

◆商品ラインナップ

アボカドとグリルチキンのメキシカンサラダ～ケイジャンスパイシードレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,782/ハーフサイズ \940(税込)ケイジャンスパイスを効かせ香ばしくグリルしたチキンに、アボカドを豪快にトッピング。スーパーフードとして人気のキヌアを加え、香ばしく炙ったトウモロコシ、トマト、ケール、レタス、チーズなど、色鮮やかな食材をバランス良く組み合わせました。

10種野菜のボリュームサラダ～和風海苔ドレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,382/ハーフサイズ \734(税込)10種類の新鮮な野菜を1ボウルに盛り合わせた、彩り豊かで栄養バランスの良い定番サラダ。食材の持ち味を引き立てる風味豊かな海苔ドレッシングを組み合わせ、野菜本来の味わいとそれぞれの食感がお楽しみいただけます。

照り焼きチキンと3種デリの和風サラダ～胡麻味噌ヨーグルトドレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,782/ハーフサイズ \940(税込)ヨーグルトでじっくりマリネし、やわらかく仕上げた照り焼きチキンが主役。 塩麹で旨みを引き出した食物繊維たっぷりのきのこに、切り干し大根やひじきを加えた塩きんぴらを添えた和風のサラダです。

サバとシトラスハーブの地中海風サラダ～シトラスビネガードレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,728/ハーフサイズ \896(税込)サバのハーブマリネを主役に、ビーツ、トマト、オリーブ、カッテージチーズを合わせた爽やかな色合いの一品です。レモンの酸味とハーブの香りが広がる自家製シトラスビネガードレッシングでさっぱりとした仕上がりとなっており、地中海風の味わいを楽しめます。

ケールとキヌアのベジサラダ～シトラスビネガードレッシング～

1個 \681(税込)栄養豊富なケールと、スーパーフードとして知られるキヌアをたっぷり使用したベジタブルサラダ。ビーツやカラフルにんじんを加え、軽やかで飽きの来ない味わいに仕立てました。野菜本来の風味を引き立てるシトラスビネガードレッシングで、さっぱりとしながらも満足感のある一品です。

◆自社農園で育てた青果を数量限定販売

GONNA DAYSでは、品質と鮮度にこだわった西洋野菜を、千葉県・山武市にある自社農園にて栽培しています。出店期間中は、サラダやデリカテッセンにも使用している野菜の一部を、青果として数量限定で販売いたします。日常ではなかなか出会えない西洋野菜を、家庭の食卓でもお楽しみいただける機会となります。なお、収穫状況により販売内容が変更となる場合がございますため、販売予定の品種については、当店公式Instagram・LINE・HPにて順次ご案内いたします。

◆POP UP STORE出店情報

【開催期間】2026年3月11日(水)～ 3月17日(火)【開催場所】松坂屋上野店 地下1階 ほっぺタウン催事場【営業時間】10:00～20:00【住 所】〒110-8503 東京都台東区上野3丁目29番5号

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは、“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。＜ブランド情報＞【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、ひとつひとつの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe