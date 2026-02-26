最高の“推し活”ハイブリッドカジュアルRPG！『メタ転生』がまもなくリリース！「都こんぶ」「マチコ先生」が異世界転生！？
株式会社VARIQUEST(所在地：東京都港区)は、「メタ転生：ヴァルハラ復興プロジェクト」にて、2026年上旬にハイブリッドカジュアルRPG『メタ転生』をリリース予定です。
「メタ転生：ヴァルハラ復興プロジェクト」はCAMPFIREにて、2026年3月31日までプロジェクト実施しております。
「メタ転生：ヴァルハラ復興プロジェクト」URL： https://metatensei.com/
CAMPFIREプロジェクURL： https://camp-fire.jp/projects/911403/
キービジュアル
■開発背景
「数字が跳ね上がる瞬間って、なんか気持ちいいよね？」
「お金を気にせずガチャが回せるゲームって、意外とないよね？」
居酒屋での雑談のような会話から、このプロジェクトは動き始めました。
私たちは2025年に始動した新しいスタジオですが、メンバーはソーシャルゲーム黎明期から数々のヒット作を手がけてきた少数精鋭のクリエイターたちです。
小さなチームだからできることがある。私たちは既存フォーマットに縛られない、
“振り切った面白さ”にチャレンジしようと決意しました。
■商品の特徴
【キャラガチャ永久無料＆インフレバトル】
放置で溜まる英雄石で英雄ガチャが実施可能、 1回0.5秒の爆速ガチャで、毎日1,000回以上の召喚が可能です。重複キャラはどんどん成長して、火力が爆増して、桁外れのダメージを叩き出す爽快感を味わえます。
【推し活キャラRANKING】
人気TikTokerやVTuber、コンカフェ嬢まで！？垣根を超えたキャラクターたちがプレイアブルキャラとして実装。自分の推しがゲームで育成できる喜び。ランキング機能もあるので、世界最強の推しをあなたの手で作れます。
【カオスな異世界転生STORY】
国民的昆布菓子の「都こんぶ」、昭和のドキドキアニメの「まいっちんぐマチコ」が1つのゲームに存在するカオスな異世界。キャラも世界の神話・伝説・英雄が世界中から乱入。あなたは再生者として、飲み会にあけくれ、金を持ち出した財務大臣によって崩壊したヴァルハラを復興！という設定を背負わされます。
ゲームの特徴
ナビキャラ
IPコラボ
コラボキャラ
■商品概要
商品名： メタ転生：ヴァルハラ復興プロジェクト
発売日： 2026年上旬
種類 ： アプリゲーム
価格 ： 0円(基本プレイ無料、アイテム課金制)
OS ： iOS、Android
公式HP： https://metatensei.com/
公式X ： https://x.com/metaten_vh
公式PV： https://www.youtube.com/watch?v=O5duvZ2MbSI&t=24s
CF ： https://camp-fire.jp/projects/911403/ (2026年3月31日まで)
■会社概要
商号 ： 株式会社VARIQUEST
所在地 ： 〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-8 苔香園ビル5階
設立 ： 2025年2月
事業内容： モバイルオンライン事業
URL ： https://variquest.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社VARIQUEST お客様相談窓口
お問い合せフォーム： info@variquest.co.jp