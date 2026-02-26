こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
米国子会社の移転と固定資産売却に関するお知らせ
ヤマハ発動機株式会社は、米国のグループ会社でカリフォルニア州サイプレスにある「Yamaha Motor Corporation U.S.A.（以下、YMUS）」をジョージア州ケネソーへ移転させることを決定しました。この移転は、機能別に、2026年末から2028年末にかけて段階的に実施される予定です。
この移転に伴い、同社はサイプレスにおいて YMUS が所有する土地、オフィス、倉庫など、すべての固定資産の売却を進めることも決定しました。
本件は、米国での資産効率向上および収益性改善を目的とした主要施策の一つです。
サイプレスの施設は、1978年にヤマハ発動機が土地を取得し、1979年に事務所を開設して以来、約50年にわたりYMUSの本社機能を担ってきました。しかし、米国市場における事業領域の変化に対応するため、1999年にマリン事業が顧客対応力の向上を目的としてケネソーへ移転し、2019年にはモーターサイクルやアウトドアランドビークルの事業もケネソーへ移転しました。
その結果、現在のサイプレス施設には主にコーポレート部門および金融サービス事業の機能が所在しています。トータルの敷地面積は約25.1エーカー（約102,000平方メートル）です。
本資産の売却にあたっては、事業の継続性を確保するため、一定期間リースバック契約を活用し、ケネソーへの円滑な移転を進める計画です。
なお、売却価格、売却先、売却時期などの詳細については現在精査中となっています。
ヤマハ発動機は、米国関税によるコスト増加や市場環境の変化を踏まえ、米国事業の収益性改善に向けた構造改革に取り組んでいます。事業横断的なコスト削減を進めるとともに、中長期的にはトップラインに依存しない収益体質を構築することで、変化に強い骨太の会社への転換を目指します。
