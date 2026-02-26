¤Ä¤¤¤Ë7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÍÇË¡ª¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×10¼þÇ¯µ­Ç°´ë²è3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«Ëë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÊý¤Ï¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÍøÍÑ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¤âÆ±»þ³«ºÅ

¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥à¥é¥Ã¥È¡¦¥ª¥º¥²¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×¤¬2026Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Âç·¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¨1¤ò¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨1½é¤á¤Æ¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£









¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¢¨2¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤­¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2ËÜÌÜ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤­¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¤´¤í¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤ò³«ºÅ¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢10¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡ÖCoke ON¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë53ËüÂæ°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ëCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÊØÍø¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÆÈ¼«¤Î°ûÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯12·îËö¤Ë¤ÏÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô7,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÐ¾Ý¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤òÇ¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨2¡¡2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¡£

¡ÖCoke ON¡×10¼þÇ¯µ­Ç° Âè°ìÃÆ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×







¢£ ¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¡¡ÖCoke ON¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤­¤ÊÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¾Ý¡§

Coke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¹ØÆþ¤Î¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ØÆþ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý

¼Â»Ü´ü´Ö¡§

2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59

¾ÞÉÊ¡§

¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤­¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç

¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£

¢¨Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹Ê¬¤ÈCoke ON IC¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑÊ¬¤Ï¡¢ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£

¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï³ÍÆÀ¤«¤é30Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£







¢£ 10¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥¿¥ó¥× ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ10¼þÇ¯µ­Ç°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕÍ¿Æü¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£









¢£ ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¹ØÆþ¤Ê¤é¡¢Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¡¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÖCoke ON Pay¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¤ª¤è¤Ó¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À½ÉÊ1ËÜ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤­ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¾Ý¡§

¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý

ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¡§

¡ÖCoke ON Pay¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏCoke ON PayÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×

¼Â»Ü´ü´Ö¡§

2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59

ÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§

¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×

¢¨Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£







¢£ Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¾Ý¡§

X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ­¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý

¼Â»Ü´ü´Ö¡§

2026Ç¯3·î1Æü(Æü)23:00¡Á3·î15Æü(Æü)23:59

»²²Ã¾ò·ï¡§

­¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://x.com/CokeON ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼

­¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°

¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È

¾ÞÉÊ¡§

Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1Ëç¡Ë¡¿1,000Ì¾ÍÍ

¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏCoke ON¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò¸åÆüÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£







¢£ Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥³¡¼¥¯¥ª¥ó10¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÂçÃêÁª²ñ¡×

¡¡Æüº¢¤è¤êCoke ON¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡Coke ON¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë10Ëü±ßÁêÅö¤ÎCoke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢99,990Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Åö¤¿¤ë¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë10¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£

¼Â»Ü´ü´Ö¡§

2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¡Á4·î30Æü(ÌÚ)23:59

¾ÞÉÊ¡§

Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È10Ëü±ßÊ¬¡¿10Ì¾ÍÍ

Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê1¸Ä¡Ë¡¿99,990Ì¾ÍÍ

¢¨Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ß¤«¤éÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç»È¤¨¤ëCoke ON Wallet¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¢¨¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹







¢£ Í§¤À¤Á¾Ò²ð¥¹¥¿¥ó¥×ÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£







¢£ 100ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªAmazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ20¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ

¡¡4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â1Æü¤Ë1²óÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ç100ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¡¢Amazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥É¤òAmazon¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤è¤ê20¡ó¥ª¥Õ¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨Amazon¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÍ­¸ú´ü´Ö¡§4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î20Æü¡Ê·î¡Ë

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯5·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ëè·î10Æü¤ò¡ÖCoke ON¡×¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10¼þÇ¯¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³Æ·î1¤Ä¡¢´ü´ÖÃæºÇÂç8¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â12·î¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ10¼þÇ¯¤ò³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖCoke ON¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡ÖCoke ON¡Ê¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò15¸Ä¤¿¤á¤Æ1ËÜÊ¬¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡¢¤ª¥È¥¯¤ÇÊØÍø¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤­¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¹¥¤­¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ¡Ç½¡ÖCoke ON Pay¡×ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï¡¢Coke ON Wallet¡¢PayPay¡¢LINE Pay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥¢¥×¥ê·èºÑ¡Ë¡¢au PAY¡¢dÊ§¤¤¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢AEON Pay¡¢Apple Pay¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï7,000Ëü¤òÃ£À®¤·¡¢Á´¹ñ53ËüÂæ°Ê¾å¤ÎCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://c.cocacola.co.jp/app/

¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cokeon/

¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/CokeON