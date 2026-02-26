¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÍÇË¡ª¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×10¼þÇ¯µÇ°´ë²è3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«Ëë
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÊý¤Ï¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÍøÍÑ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¤âÆ±»þ³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥à¥é¥Ã¥È¡¦¥ª¥º¥²¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×¤¬2026Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç·¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¨1¤ò¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1½é¤á¤Æ¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¢¨2¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2ËÜÌÜ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¤´¤í¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤ò³«ºÅ¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖCoke ON¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë53ËüÂæ°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ëCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÊØÍø¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÆÈ¼«¤Î°ûÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯12·îËö¤Ë¤ÏÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô7,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤òÇ¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¡£
¡ÖCoke ON¡×10¼þÇ¯µÇ° Âè°ìÃÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¢£ ¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¡ÖCoke ON¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
Coke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¹ØÆþ¤Î¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ØÆþ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¾ÞÉÊ¡§
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹Ê¬¤ÈCoke ON IC¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑÊ¬¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï³ÍÆÀ¤«¤é30Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ 10¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¿¥ó¥× ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕÍ¿Æü¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¹ØÆþ¤Ê¤é¡¢Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÖCoke ON Pay¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¤ª¤è¤Ó¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À½ÉÊ1ËÜ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý
ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¡§
¡ÖCoke ON Pay¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏCoke ON PayÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
ÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§
¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×
¢¨Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)23:00¡Á3·î15Æü(Æü)23:59
»²²Ã¾ò·ï¡§
¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://x.com/CokeON ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È
¾ÞÉÊ¡§
Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1Ëç¡Ë¡¿1,000Ì¾ÍÍ
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏCoke ON¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò¸åÆüÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥³¡¼¥¯¥ª¥ó10¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÂçÃêÁª²ñ¡×
¡¡Æüº¢¤è¤êCoke ON¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Coke ON¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë10Ëü±ßÁêÅö¤ÎCoke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢99,990Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Åö¤¿¤ë¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë10¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¡Á4·î30Æü(ÌÚ)23:59
¾ÞÉÊ¡§
Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È10Ëü±ßÊ¬¡¿10Ì¾ÍÍ
Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê1¸Ä¡Ë¡¿99,990Ì¾ÍÍ
¢¨Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ß¤«¤éÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç»È¤¨¤ëCoke ON Wallet¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ Í§¤À¤Á¾Ò²ð¥¹¥¿¥ó¥×ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 100ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªAmazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ20¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡¡4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â1Æü¤Ë1²óÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ç100ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¡¢Amazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥É¤òAmazon¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤è¤ê20¡ó¥ª¥Õ¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÍ¸ú´ü´Ö¡§4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯5·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ëè·î10Æü¤ò¡ÖCoke ON¡×¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10¼þÇ¯¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³Æ·î1¤Ä¡¢´ü´ÖÃæºÇÂç8¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â12·î¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ10¼þÇ¯¤ò³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoke ON¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCoke ON¡Ê¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò15¸Ä¤¿¤á¤Æ1ËÜÊ¬¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¥È¥¯¤ÇÊØÍø¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¹¥¤¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ¡Ç½¡ÖCoke ON Pay¡×ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï¡¢Coke ON Wallet¡¢PayPay¡¢LINE Pay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥¢¥×¥ê·èºÑ¡Ë¡¢au PAY¡¢dÊ§¤¤¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢AEON Pay¡¢Apple Pay¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï7,000Ëü¤òÃ£À®¤·¡¢Á´¹ñ53ËüÂæ°Ê¾å¤ÎCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://c.cocacola.co.jp/app/
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cokeon/
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/CokeON
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¢¨2¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2ËÜÌÜ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¤´¤í¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤ò³«ºÅ¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖCoke ON¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë53ËüÂæ°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ëCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÊØÍø¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÆÈ¼«¤Î°ûÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯12·îËö¤Ë¤ÏÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô7,000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤òÇ¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¡£
¡ÖCoke ON¡×10¼þÇ¯µÇ° Âè°ìÃÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¢£ ¡Ö1ËÜÇã¤¦¤È2ËÜÌÜÌµÎÁ¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¡ÖCoke ON¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÀ½ÉÊ¤ò1ËÜ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
Coke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¹ØÆþ¤Î¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬2026Ç¯2·î¤Ë¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ØÆþ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¾ÞÉÊ¡§
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ëCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹Ê¬¤ÈCoke ON IC¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑÊ¬¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï³ÍÆÀ¤«¤é30Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ 10¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¿¥ó¥× ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕÍ¿Æü¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¹ØÆþ¤Ê¤é¡¢Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÖCoke ON Pay¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¤ª¤è¤Ó¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×¤ÎÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À½ÉÊ1ËÜ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý
ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¡§
¡ÖCoke ON Pay¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏCoke ON PayÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¡¢¡ÖCoke ON IC¡×¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
ÂÐ±þ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§
¡ÖCoke ON Wallet¡×¤ò´Þ¤à¡ÖCoke ON Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoke ON IC¡×¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Í¡¼¼«ÈÎµ¡¡×
¢¨Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)23:00¡Á3·î15Æü(Æü)23:59
»²²Ã¾ò·ï¡§
¡Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://x.com/CokeON ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
¡Ö#¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¤Ç2ËÜÌÜÌµÎÁ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È
¾ÞÉÊ¡§
Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1Ëç¡Ë¡¿1,000Ì¾ÍÍ
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏCoke ON¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò¸åÆüÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªCoke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥³¡¼¥¯¥ª¥ó10¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÂçÃêÁª²ñ¡×
¡¡Æüº¢¤è¤êCoke ON¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@CokeON¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Áí·×10ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Coke ON¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë10Ëü±ßÁêÅö¤ÎCoke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢99,990Ì¾ÍÍ¤ËCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Åö¤¿¤ë¡¢Coke ON¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë10¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¡Á4·î30Æü(ÌÚ)23:59
¾ÞÉÊ¡§
Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È10Ëü±ßÊ¬¡¿10Ì¾ÍÍ
Coke ON¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê1¸Ä¡Ë¡¿99,990Ì¾ÍÍ
¢¨Coke ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ß¤«¤éÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç»È¤¨¤ëCoke ON Wallet¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ Í§¤À¤Á¾Ò²ð¥¹¥¿¥ó¥×ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾Ò²ð¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï3¤Ä¤«¤é5¤Ä¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 100ËüÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªAmazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ20¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡¡4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥êÆâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â1Æü¤Ë1²óÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ç100ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¡¢Amazon¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò°ìÉôÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥É¤òAmazon¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤è¤ê20¡ó¥ª¥Õ¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÍ¸ú´ü´Ö¡§4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯5·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ëè·î10Æü¤ò¡ÖCoke ON¡×¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCoke ON¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10¼þÇ¯¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³Æ·î1¤Ä¡¢´ü´ÖÃæºÇÂç8¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â12·î¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ10¼þÇ¯¤ò³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoke ON¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCoke ON¡Ê¥³¡¼¥¯¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò15¸Ä¤¿¤á¤Æ1ËÜÊ¬¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¥È¥¯¤ÇÊØÍø¤Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ1ËÜ¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¹¥¤¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ¡Ç½¡ÖCoke ON Pay¡×ÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï¡¢Coke ON Wallet¡¢PayPay¡¢LINE Pay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥¢¥×¥ê·èºÑ¡Ë¡¢au PAY¡¢dÊ§¤¤¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢AEON Pay¡¢Apple Pay¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï7,000Ëü¤òÃ£À®¤·¡¢Á´¹ñ53ËüÂæ°Ê¾å¤ÎCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://c.cocacola.co.jp/app/
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cokeon/
¡ÖCoke ON¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/CokeON