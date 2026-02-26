¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ÃÎ¸«¡Û¿´¿È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈ´¤±ÌÓ¤ÎÁý²Ã¡ÊµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡Ë¤ËÈ¯ÌÓÀ®Ê¬¡Ö¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡×¤¬ÍÍÑ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§¾å¸¶ ÌÐ¡Ï¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¡ÊAGA¡§ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ëÈ¯ÌÓÀ®Ê¬¡Ö¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡×¤¬¡¢¿´ÍýÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä´¶À÷¾É¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ê¤É¡Ë¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¡ÖµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡×¤òÁá´ü¤Ë²þÁ±¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤ÎÀìÌç»ï¡ÖThe Journal of Dermatology¡×¤ª¤è¤ÓÂè33²óÌÓÈ±²Ê³Ø¸¦µæ²ñ¢¨1¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡¡µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÉÂÂÖ¤È¸¦µæ³µÍ×
¡Ú¸¦µæÇØ·Ê¡Û
¿È¶á¤Ëµ¯¤³¤ë¡ÖµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡×¤Î¼ÂÂÖ
Ã¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¤ä±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡×¤Ï¡¢¿´¿È¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÈ±¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ê¡ÊµÙ»ß´ü¢¨2¤Î¾õÂÖ¡Ë¡¢°ì»þÅª¤ËÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃ¦ÌÓ¾É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ¦ÌÓ¾É¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä´¶À÷¾É¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë¡È¥³¥í¥ÊÃ¦ÌÓ¡É¤â¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤Î°ì¼ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹1)¡£¤³¤Î¾É¾õ¤ÏÄÌ¾ï3~6¤«·îÄøÅÙ¤Ç¼£¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÞ·ã¤«¤ÄÂ¿¿ô¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤¿¤á´µ¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤âµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤Î°ì¼ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹2)¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë½Õ¤ä²Æ¤ËÌÓÈ±¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ëµÙ»ß´ü¤ÎÌÓÈ±¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤¬½©¤Þ¤Ç¤ËÈ´¤±ÌÓ¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹3)¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤Ëµ¯¤¤¦¤ë¡ÖµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³²óÉü¤¬´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼£ÎÅÁªÂò»è¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¸¦µæ¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À
È¯ÌÓÀ®Ê¬¡Ö¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡×¤Ï¡¢ÌÓÈ±¤òµÙ»ß´ü¤«¤éÀ®Ä¹´ü¢¨2¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºîÍÑ¤«¤é¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤Î²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê¸¡Æ¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤ÎºîÍÑ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿5¡ó¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤Î³°ÍÑ¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤·¡¢2¤Ä¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡Û
¡ µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤Î³°ÍÑ¤Ë¤è¤êÁá´ü¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÓ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â¥¿Ê¤·¤¿
¢ µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ®¿ÍÃË½÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÇÛ¹çºÞ¤Î³°ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅÁá´ü¤«¤é¤Î²þÁ±·¹¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡¡Û
µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤Î³°ÍÑ¤Ë¤è¤êÁá´ü¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÓ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â¥¿Ê¤·¤¿
µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÉÂÂÖ¤Î°ìÃ¼¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ë¡¢5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤ò³°ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ºÞ¤ò³°ÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤ò³°ÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌÓ¤òÁá´ü¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¿Þ2¡¡µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÉÂÂÖ¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤ÎÌÓÀ®Ä¹Â¥¿Ê¸ú²Ì
n=18-20¡¥Ê¿¶ÑÃÍ¡ÞÉ¸½à¸íº¹¡¥*p < 0.05¡¤***p < 0.001¡¤vs ·ò¹¯¤Ê¥Þ¥¦¥¹¡¥#p < 0.05¡¤##p < 0.01¡¤###p < 0.001¡¤vs ¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤Ê¤·¡¥´Ñ»¡ÆüËè¤ËTukey¸¡Äê¡¤ÅêÍ¿¸å13Æü¤Î¤ßSteel-Dwass¤ÎÂ¿½ÅÈæ³Ó¡¥
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¢¡Û
µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ®¿ÍÃË½÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÇÛ¹çºÞ¤Î³°ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅÁá´ü¤«¤é¤Î²þÁ±·¹¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ò´Þ¤àÈ¯Ç®À¼À´µ¡¢¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÌÕÄ²¤Î¼ê½Ñ¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿¡ÖµÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÀ®¿ÍÃË½÷12Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢5¡ó¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÇÛ¹çºÞ¡Ê¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡¢Â¾6¼ï¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ë1²ó1mL¤ò1Æü2²ó¡¢Æ¬ÈéÁ´ÂÎ¤Ë24½µ´ÖÅÉÉÛ¤¹¤ëÃµº÷ÅªÎ×¾²»î¸³¡ÊÈóÌÕ¸¡ÈóÂÐ¾È¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿4)¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã±°ÌÌÌÀÑÅö¤¿¤ê¤ÎÌÓÈ±¿ô¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÁíÌÓÈ±¿ô¤Ç¤Ï8½µ¤ª¤è¤Ó12½µ¡¢¹ÅÌÓ¿ô¡Ê60 µm°Ê¾å¤ÎÂÀ¤¤ÌÓÈ±¿ô¡Ë¤Ç¤Ï4½µ¤ª¤è¤Ó12½µ¤Ë¡¢¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õº¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¿Þ3¡¡ÌÓÈ±¿ô¤ÎÊÑ²½
n=10-12. Ê¿¶ÑÃÍ¡ÞÉ¸½à¸íº¹ (*p < 0.05; ÂÐ±þ¤Î¤¢¤ët¸¡Äê). ¼£ÎÅ³«»Ï»þ¡Ê0½µ¡Ë¤«¤é24½µ¸å¤Þ¤Ç4½µËè¤Ë¡¢É¾²ÁÉô°Ì1cm2¤¢¤¿¤ê¤ÎÌÓÈ±¿ô¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡¥
¤Þ¤¿¡¢Á´12Îã¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÁíÌÓÈ±¿ô¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿²¼µ¤Î¾ÉÎã¤Ç¤Ï¡¢24½µ´Ö¤ÇÁíÌÓÈ±¿ô¤¬24.3ËÜ/cm2Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê»¤»¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀöÈ±1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÈ´¤±ÌÓÎÌ¡×¤¬¡¢»î¸³³«»Ï»þ¡Ê0½µ¡Ë¤Ç¤Ï250~300ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢24½µ¤Ç¤Ï150~200ËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢24½µ´Ö¤ÇÌó50~150ËÜÄøÅÙ¤Î¸º¾¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¿Þ4¡¡Ãø¸úÎã
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤¬1Îã1·ïÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜºÞ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î»ö¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
°Ê¾å¤Î2¤Ä¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤è¤ê¡¢5%¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤Î³°ÍÑ¤¬µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤òÁá´ü¤Ë²þÁ±¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÌÓÀ®Ê¬¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤ÏÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤âÍÍÑ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ëÀ½ºÞ¤Î³°ÍÑ¤¬µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤Î¼£ÎÅÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÌÓÈ±¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÈÀ¸¤¨¤ë¡É¤ò²Ê³Ø¤¹¤ëÂçÀµÀ½Ìô¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¸¦µæ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÌÓÈ±²Ê³Ø¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
¢¨1¡¡ÌÓÈ±²Ê³Ø¸¦µæ²ñ¡ÊThe Society for Hair Science Research¡§SHSR¡Ë
ÌÓÈ±²Ê³Ø¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢ÌÓÈ±µÚ¤ÓÌÓÈ±¼À´µ¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢°å»Õ¤äÂç³Ø¡¦´ë¶È¤Î¸¦µæ¼ÔÅù¤¬½¸¤Þ¤ë³Ø½Ñ½¸²ñ¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃËÀ·¿¤ª¤è¤Ó½÷À·¿Ã¦ÌÓ¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2017 Ç¯ÈÇ¡×¤ÎºöÄê¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢ÌÓÈ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡µÙ»ß´ü¡¦À®Ä¹´ü
È±¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¸å¼«Á³¤ËÈ´¤±¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸ÌÓ·ê¤«¤é¿·¤·¤¤ÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥Ø¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¸Æ¤Ö¡£¤³¤Î¥Ø¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¡¢Âà¹Ô´ü¡¢µÙ»ß´ü¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢À®Ä¹´ü¤ÏÌÓ¤¬ÂÀ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢µÙ»ß´ü¤ÏÌÓ¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£µÙ»ß´ü¤«¤éÀ®Ä¹´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¸Å¤¤ÌÓ¤¬È´¤±¡¢¿·¤·¤¤ÌÓ¤ËÂå¤ï¤ë¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
1)¡¡´¥½Å¼ù. ÈéÉæ¤Î²Ê³Ø. 2023;22(3):264.
2)¡¡Headington JT.Arch Dermatol. 1993;129(3):356-363.
3)¡¡Kunz M, et al.Dermatology. 2009;219(2):105-110.
4)¡¡2022Ç¯3·î16ÆüÈ¯É½¥ê¥ê¡¼¥¹¡§µÙ»ß´üÃ¦ÌÓ¾É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë£µ¡óÇÛ¹ç³°ÍÑºÞ¤ÎÈ¯ÌÓ¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼£¸³¤ò³«»Ï¡Êhttps://www.taisho.co.jp/company/news/2022/20220316000965/¡Ë
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡Û
¡Tani Y, et al. Minoxidil Promotes Hair Growth in a Mouse Model of Telogen Effluvium Induced by Lipopolysaccharide.J Dermatol. 2025;52(12):1864-1868.
DOI: https://doi.org/10.1111/1346-8138.70062
¢Ohyama M, et al. Use of 5% Topical Minoxidil Application for Telogen Effluvium: An Open-Label Single-Arm Clinical Trial.J Dermatol. 2025;52(9):1351-1359.
DOI: https://doi.org/10.1111/1346-8138.17844
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§¡Ê03¡Ë3985-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
