chocoZAP、日本ビールと「第3の選択肢」発信 いつでも、誰でも、自由に楽しめるノンアルコール飲料2種発売
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、日本ビール株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：内田 茂、以下、日本ビール）とコラボレーションし、ビールテイスト飲料2種（チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト、チョコザップレモン ノン・アルコール）を、2026年3月2日（月）より、全国のスーパーマーケットや、ドラッグストア、量販店やECサイトにて順次発売いたします。近年、ソバーキュリアス※1という価値観が普及しています。日本ビールとRIZAPでは、そんな自分らしいライフスタイルを大切にする方々へ向けて、運動後のリフレッシュや日常のひとときを健やかに彩る「第3の選択肢」※1として、健康的でポジティブな習慣を後押ししてまいります。
■コラボレーションの背景
chocoZAPは「簡単」「便利」「楽しい」をコンセプトに、気軽に楽しく運動できるコンビニジムのサービスを通じて、誰もが健康を目指せる社会の実現に向けて取組んでいます。しかし日常の中では「ジムの後に飲みたいけれど、せっかくの運動が無駄になる気がする」といった不安や、「休肝日でも喉越しの良いご褒美が欲しい」「アルコールが弱くて飲めない」という葛藤を抱えている方は少なくありません。
「ビールを楽しむ時間をもっと豊かに面白く！」を掲げる日本ビール株式会社においても、昨今の健康志向やソバーキュリアス※1の浸透を受け、ノンアルコール飲料であってもビールのような味わいや高揚感を楽しめる豊かな時間を提供したいと考えています。そこで、健康と嗜好の両立を目指す両社の想いが重なったことで、今回のコラボレーションに至りました。
今回の商品は、日本ビールがこだわり抜いた素材本来の味わいを活かすことで、心置きなく楽しめる「罪悪感ゼロ」の仕上がりを実現しています。健康を意識する方もお酒を控えている方も、誰もが疎外感なく乾杯して「おいしい」を共有できる、そんな心身ともに健康的で新しい価値を本商品を通じて提案してまいります。
■商品特長
●中身は本格派、見た目はポップに。（2商品共通）
炭酸以外の添加物を使用せず、本格的なビールの喉越しと、麦本来のふくよかなコク、深い味わいを実現したノンアルコール飲料です。また、パッケージには従来のビールのクールなイメージとは一味違う、chocoZAPらしいポップで親しみやすいデザインを採用しました。
● いつでも、誰でも。もっと自由に楽しむ「第3の選択肢」（2商品共通）
本商品はアルコール0.00%のため、場所や時間を選ばずお楽しみいただけます。 トレーニング後のご褒美としてはもちろん、家事の合間の息抜き、読書中のリラックスタイムなど、生活のあらゆるシーンに「おいしい休息」を提供します。
●チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト
添加物（炭酸を除く）・甘味料を使用せず、ドイツやイギリスなど本場ヨーロッパの大麦麦芽100%使用し、ホップ、そして炭酸のみで製造しました。甘味料に頼らず、素材へのこだわりと製法の工夫により、ノンアルコールでありながら麦本来のふくよかなコクと深い味わいを実現しています。日常の様々なシーンで、本格的なビールの喉越しを「罪悪感ゼロ」でお楽しみいただけます。
特徴：雑味のないクリアな喉越し。ビール通も満足する、本格的なホップの香りと苦み。
原材料： 麦芽、ホップ、炭酸
こんな時に： 運動後の乾いた喉へのリフレッシュ、休肝日の晩酌、仕事の合間のリスタートに。
●チョコザップレモン ノン・アルコール
本格的なビアテイストをベースに、イスラエル産レモン果汁とレモン果皮ペーストを贅沢にブレンドしました。さらに、健康をサポートするガラクトオリゴ糖をプラスしました。 レモン本来のキリッとした酸味と爽快感は、トレーニング後のリフレッシュにはもちろん、普段お酒を飲まない方にもおすすめです。
特徴：甘すぎず、レモンの爽やかさが際立つ味わい。
これまでノンアルコールビールに馴染みのなかった方にもおすすめ。
原材料： レモン果汁、麦芽、砂糖、レモン果皮ペースト、ガラクトオリゴ糖液糖、ホップ、炭酸
こんな時に： お風呂上がりやサウナ後の「整い」タイム、ランチのお供、スポーツ観戦時に。
■商品概要
商品名：チョコザップ ノン・アルコールビアテイスト
原材料名：麦芽(ドイツ製造又はイギリス製造又はその他製造)・ホップ / 炭酸
容量：350ml
ALC度数：0.00％、ノンアルコール
希望小売価格： 138円（税抜）
発売地域：全国
商品名：チョコザップレモン ノン・アルコール
原材料名：レモン果汁（イスラエル製造）、麦芽、砂糖、レモン果皮ペースト、ガラクトオリゴ糖液糖、ホップ・炭酸
容量：350ml
ALC度数：0.00％、ノンアルコール
希望小売価格： 138円（税抜）
発売地域：全国
※本商品は20歳以上の方を対象としています
■商品に関するお問い合わせ先
日本ビール株式会社
TEL(代表)：03-5489-8888
■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。
chocoZAPは本コラボレーションを通じ、誰もが主体的に健康を楽しめる社会の実現を目指します。ノンアルコールビールを通して、お酒が飲めない人も、お酒は飲めるけれども休肝日をつくる人も、誰もがポジティブかつ健康的に楽しめる時間を提供し、 健康を“がんばるもの”から“楽しいもの”へと変えていきます。
この新しい価値観を次世代、そして世界へと広げ、すべての人が心身ともに健康で豊かに暮らせる未来を創造してまいります。
■会社概要
会社名：日本ビール株式会社
本社所在地：東京都目黒区上目黒 1 - 8 - 10
代表者：代表取締役社長 内田 茂
URL：https://www.nipponbeer.jp/
事業内容：日本ビールは1979年、海外ビールの輸入・販売会社として創業いたしました。 以来、世界各地に眠る5,000種以上のビールの中から、日本でまだ知られていない「宝物」のような銘酒を自らの足で発掘し、その感動を皆様の食卓へお届けしております。 また、長年の輸入実績で培った知見を活かし、完全無添加の「龍馬1865」をはじめとする、素材と製法にこだわり抜いた自社商品の開発にも注力してまいりました。 今後も、創業時からの開拓者精神でビールの楽しみ方を広げ、豊かな食文化の創造を通じて社会に貢献し続ける企業を目指し、歩みを進めてまいります。
会社名：RIZAP株式会社
本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
chocoZAP(チョコザップ)について
〇コンセプト：「簡単」、「便利」、「楽しい」
〇店舗数：1,862店舗※2
〇利用料金：月額3,278円(税込)
〇特徴
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※2会員数は111.3万人※3突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※4達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。
URL：https://chocozap.jp/
※2：2026年2月12日時点
※3：2026年2月12日時点
※4： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山、小池
Mail： press@rizapgroup.com
≪ 商品に関するお問い合わせ先 ≫
日本ビール株式会社
TEL(代表)：03-5489-8888
関連リンク
RIZAPグループWebサイト
https://www.rizapgroup.com/