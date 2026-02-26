こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海外初となるR＆Dイノベーションセンター「Kawasaki Innovation Centre Europe SAS」を設立
川崎重工は、フランス・ストラスブールに、海外初となるR&Dイノベーションセンターとして、新会社 「Kawasaki Innovation Centre Europe SAS」 （以下、本センター）を設立し、2026年3月１日より運営を開始します。
本センターは、同じくフランス・ストラスブールにあるIRCAD（消化器がん研究所／Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif）に所在しています。IRCADは、外科教育・研究・技術開発を統合的に推進する、世界的に高い評価を受ける国際的研究拠点です。1994年に、低侵襲手術およびロボット手術の世界的パイオニアであり、史上初の大西洋横断遠隔手術「リンドバーグ手術」を成功させたProf. Jacques Marescauxによって設立されました。
当社は、このような国際的研究拠点に集まっている医療・介護関係者などのステークホルダーのニーズを掴むとともに、最先端の技術や幅広い知見を持った人々や企業との接点を持ち、共創・連携を積極的に推進することで、ヘルスケア分野における事業開発に取り組みます。
まずは、川崎重工グループとして有する手術支援ロボット（hinotori™）、自律走行サービスロボット（Nyokkey）、屋内配送ロボット（FORRO）、屋内外位置情報ソリューション（mapxus Driven by Kawasaki™）などの製品と、AI・遠隔技術を組み合わせたワンストップソリューションの創出によって、病院経営の効率化支援などの課題解決に取り組んでいきます。
当社は、ヘルスケア分野における事業ビジョン 「未来のヘルスケアを共創する」 のもと、医療や介護現場における新たなソリューションと最適なデザインの創出に向けて、多様な人々・企業が出会い、集い、共に考え、実証しながら新たな価値を生み出す「共創の場」として本センターを運営し、グローバル医療の発展に貢献していきます。
□Kawasaki Innovation Centre Europe SASの概要
１．所 在 地：フランス グラン・テスト地域圏 ストラスブール市（IRCAD France内）
２．運営開始：2026年3月1日
３．資 本 金：1.0 Million€（約1.8億円※）（川崎重工100％出資）
４．代 表 者：亀山 篤（カメヤマ アツシ、研究開発・イノベーション担当）、
中西 徹弥（ナカニシ テツヤ、戦略・マーケティング担当）
５．事業内容：ヘルスケアソリューションの研究・開発、マーケティング、ビジネスディベロプメント
※為替レートは、1€＝182円
以 上
