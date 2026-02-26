こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、 2026年度の確定申告の「不安」に関する意識調査を発表 AI全盛時代だからこそ4人に3人が熱望する専門家による最終確認の安心感
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、個人事業主および副業を行っている会社員1,153名を対象に「確定申告の不安に関する意識調査」を実施しました。
AI技術が高度に普及した2026年現在においても、確定申告における心理的な負担は完全に解消されておらず、多くのユーザーが「AIによる効率化」と同時に「人による最終確認とつながり」を求めている実態が明らかになりました。
調査期間：2026年1月19日〜1月22日
調査方法：Webアンケート方式
調査対象：確定申告をするもしくはする予定の個人事業主・副業をしている会社員に当てはまる全国の20歳〜65歳代男女
回答者数：1153名(個人事業主：514名、副業をしている会社員：639名）
■「一人で悩み、調べる」孤独時間、約半数が半日以上と回答
確定申告で不明点があった際、一人で悩み続けたり調べ物に費やしたりする時間を調査したところ、「1時間以上〜半日未満」が32.1%と最も多く、中には「1週間以上」を費やす層も4.2%存在しました。このことから、情報の検索性は向上していても、自身のケースに当てはまる「正解」を確信できるまでには多大な時間がかかっており、本業に充てるべき時間を著しく阻害していることが予想されます。
■6割以上が提出しても終わらない「正しくできたか」のモヤモヤが継続
確定申告を終えた後、「正しくできているか不安」で、提出後も数ヶ月間モヤモヤした気持ちが残ることがあるかを尋ねたところ、62.2%が「ある」と回答しました。このことから、確定申告は「書類を提出して終わり」ではなく、その後の税務リスクへの懸念を含め、長期にわたって個人事業主の精神的な負担となっている実態が浮き彫りになりました。単なる事務効率化だけでなく、提出後の確証や安心感を与えるサポートへのニーズが高いことが伺えます。
■AI活用が進む一方で、最後は「専門家」への相談を求める傾向が浮き彫りに
「AIが完璧にやってくれる」と言われても、最後は専門家（人）に確認してもらいたい、または相談できる窓口が欲しいと思うかを尋ねたところ、75.1%が「思う」と回答しました。この結果から、多くの個人事業主にとってAIは便利なツールである一方、最終的な判断や責任が伴う確定申告においては、人間によるダブルチェックや情緒的なサポートが必要であるということが明らかになりました。
■確定申告の心理的負担軽減の鍵は「人とのつながり」
同じ悩みを抱える個人事業主仲間や、専門家とつながれる「場所（コミュニティや相談所）」があれば、確定申告の心理的負担は軽くなると思うかを尋ねたところ、72.6%が「軽くなると思う」と回答しました。このことから、個人事業主にとって、単なるツールの提供だけでなく、他者とのつながりや知識を共有できる環境を整備することが、確定申告における不安を根本から解消するための有効なアプローチであるということが考えられます。
■AIと人の支援を掛け合わせ、「ひとりじゃない、確定申告」へ
本調査の結果、確定申告に多大な時間を費やしているだけでなく、申告後も「正しくできているか不安である」という感情を抱く対象者が多くいることが明らかになりました。freeeでは2025年度の確定申告において、「ひとりじゃない、確定申告」というコンセプトを掲げています。専門家やコミュニティ、BPOを通じた「人のサポート」と、AI技術による「正確性・自動化」を融合させた価値を提供いたします。
今後は「ソダテル by freee」や「オールfreeeデイ」を通じたコミュニティ運営をさらに活性化させ、「AI」と「人」の力を掛け合わせることで、スモールビジネスの歩みを力強く支援し続けてまいります。
「ソダテル by freee」とは
「ソダテル by freee」は、これからのキャリアを考える会社員から、すでに事業を始めた個人事業主まで、「自身の事業を成長させたい」と願うすべての人を応援するための、プラットフォームです。
新しい働き方への挑戦や起業のリアルな実態など、あらゆる「知」と「声」を集め、スモールビジネスに携わるすべての人の新しい働き方をサポートします。
今後は、コミュニティ運営を検討しており、個人事業主間の「人」と「人」のつながりを強化していきます。
ソダテル by freee：https://portal.secure.freee.co.jp/growth/entre_knowledge/004
「オールfreeeデイ」とは
「オールfreeeデイ」は、「ひとりで格闘しがちな経理作業を、みんなで集まって終わらせよう」というコンセプトのオンラインイベントです。毎週水曜日の決まった時間に、全国のユーザーがGoogle MeetやSlackでつながり、雑談や情報交換を楽しみながら「もくもく」と作業を進めます。イベント中に上がった質問に対し、税理士がまとめて解説してくれる時間もあり、疑問をその場で解消できます。また、Slackコミュニティ「freee space」を通じて、個人事業主同士のゆるやかなつながりも生まれています。
オールfreeeデイ：https://www.freee.co.jp/lp2/accounting/individual/all-freee-day_2024/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社 採用サイト＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
