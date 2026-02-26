¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²»¤Î¿¶Æ°¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¡£¹¥É¾¤ÎPLAY! PARK¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö²»É®¡Ê¤ª¤È¤Õ¤Ç¡Ë¡×³«ºÅ·èÄê
½ÕµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ÷Á¥ÅÅÏÃ¡×¤âÅÐ¾ì¡£²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍ·¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò4·î26Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ¤ÃÎ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÍ·¤Ù¤ë²°Æâ¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡ÖPLAY! PARK¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢²»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²»¤ÎÆ°¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ö¡ª Let's! PLAY! SOUND with Audio-Technica¡×¤ò¡¢4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢³Ú´ï¤È³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯1Æü¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²»É®¡Ê¤ª¤È¤Õ¤Ç¡Ë¡×¤ò¡¢3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»åÅÅÏÃ¤Î¡Ö»å¡×¤òÉ÷Á¥¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤¢¤½¤Ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ÷Á¥ÅÅÏÃ¡×¤ò¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤«¤é4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿(¾å)¡§²»É®¡¢¡¡¼Ì¿¿(²¼)¡§É÷Á¥ÅÅÏÃ
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ¸³«Ãæ¤Ç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµðÂç¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍ·¶ñ¡Ö¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤äÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÍ·¶ñ¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¡¢²»¤Î¿¶Æ°¤òÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²»¥À¥ó¥¹¡×¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ïÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖPLAY! RECORD¡×¤â°ú¤Â³¤¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î ¡§¡¡²»¤ÎÆ°¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ö¡ª Let's! PLAY! SOUND with Audio-Technica
¢£´ü´Ö ¡§¡¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¾ì½ê ¡§¡¡PLAY! PARK¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3-1 GREEN SPRINGS W3Åï3F¡Ë
¢£»²²ÃÈñ¡§¡¡ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓPLAY! PARKÆþ¾ìÎÁ¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¡§https://play2020.jp/article/lets-play-sound-4/
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡Û
1. ²»É®¡Ê¤ª¤È¤Õ¤Ç¡Ë¡¡NEW¡¡¢¨3·î28Æü¤Î¤ß³«ºÅ
¡Ö²»É®¡×¤Ï¡¢³Ú´ï¤Î²»¤Î¿¶Æ°¤ò¡¢¥¤¥ó¥¯¤ä³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÌÏÍÍ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú´ï¤Î²»¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê»æ¤ËÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ »ÈÍÑ¤¹¤ë³Ú´ï¤Ï¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ä¥·¥ó¥Ð¥ë¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£²»¤ÎÂç¤¤µ¤ä¶Á¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÌÏÍÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤ò¡ÈÄ°¤¯¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¸«¤ë¡ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³¨¤Î¶ñ¤ÇÉþ¤¬±ø¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢0¡Á2ºÐ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¡¢3ºÐ°Ê¾å¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤®¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥â¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³¨¤Î¶ñÂÎ¸³¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§TABOTENZU¡Ê¥¿¥Ü¥Æ¥ó¥º¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢https://tabotenzu.com/
2. ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ÷Á¥ÅÅÏÃ¡¡NEW
»åÅÅÏÃ¤Î»åÉôÊ¬¤òÉ÷Á¥¤ËÊÑ¤¨¤¿¡ÖÉ÷Á¥ÅÅÏÃ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤½¤Ó¤Ç¤¹¡£ »å¤òÉ÷Á¥¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬É÷Á¥¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢É÷Á¥¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤ä¡¢ÅÁ¸À¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤ÎÍ¼Êý¤ËÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Ìó2m¥µ¥¤¥º¤Î¡É¿Í¤¬¤Î¤ì¤ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ë·¿Í·¶ñ¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼êºî¤ê¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ²ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ°¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë²»¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
4. ¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥ì¥³¡¼¥É
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥ì¥³¡¼¥É·¿¤ÎÍ·¶ñ¤Ç¤¹¡£ ¥ì¥³¡¼¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤ÏÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÚÂæ¤Ë¤Ï²óÅ¾Âæ¤òÀßÃÖ¡£²óÅ¾Âæ¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤ÀÌÚ¶×¤¬Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢Á´¿È¤Ç¡È²»¤ÎÆ°¤¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5. ¤ß¤ó¤Ê¤Ç²»¥À¥ó¥¹
¼ÂºÝ¤Ë³Ú´ï¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î¿¶Æ°¤ò¡ÈÌÜ¤Ç¸«¤ë¡É¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç»£¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¥â¡¼¥ë¤ËÅ½¤ê¡¢¥Ó¡¼¥º¤ä¥¹¥È¥í¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú´ï¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ ÏÂÂÀ¸Ý¡¢¥É¥é¥à¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¡¢¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢³Ú´ï¤ä²»¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶Æ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. PLAY! RECORD
¼ÂºÝ¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹Â¤ò¿Ë¤¬¤Ê¤¾¤ë¤È²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ Âç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÈ×¤ä¡¢´é¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê12¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¿¥¤¥×¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤â¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤â¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²»¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
7. ¥ì¥³¡¼¥É¤³¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤³¤Þ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥³¡¼¥É·¿Í·¶ñ¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»²²Ã¤ÎµÇ°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ú¥ó¤ÇÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤È¡¢²ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¿§¤¬º®¤¶¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
