【東芝デジタルソリューションズ】中堅企業版人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed」を提供開始〜専任エンジニアのサポート付きで低コストに導入でき、関連機能の提供にも対応〜

２０２６−２−２６

東芝デジタルソリューションズ株式会社





中堅企業版人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed™」を提供開始



〜専任エンジニアのサポート付きで低コストに導入でき、関連機能の提供にも対応〜











東芝デジタルソリューションズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、取締役社長：島田 太郎、以下 当社）は、従業員数が300名から1000名規模の中堅企業向けに、人事・給与計算業務をクラウド上で一元管理できる人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed™」の提供を2026年2月27日から開始します。「Generalist SmartSeed™」は、当社が提供している人事・給与クラウドサービス「Generalistクラウド」を、初期費用を抑えつつも、システムに関するサポートを必要とする中堅企業向けに提供する新しいサービスです。標準化された業務フローを活用することで導入時の初期費用を抑える一方、導入時には人事・給与計算業務に知見のある専任のシステムエンジニアによるサポートを提供し、予算や専門知識を持つ人材に限りがある中でも人事・給与計算業務をシステム化したいという中堅企業のニーズに応えます。人事・給与計算業務の標準化、デジタル化へのニーズが高まる一方、中堅企業においては予算の確保や、専門知識を持った人材の不在など、本格的なシステム化や関連するサービスの導入に課題を抱えています。当社は、1998 年に人事・給与システム「Generalist®」をリリースして以降、多くのお客さまに導入していただきながら、さまざまな業種の人事・給与計算業務のサポートに携わってきました。この実績から得られたノウハウを基に人事・給与計算業務フローを標準化し、システム化に際しての細かい要件定義やカスタマイズを省略して費用を抑えることで、シンプル（Smart）に始めつつも、企業の成長に合わせて多数の機能が利用できる（Seed）サービスとして「Generalist SmartSeed™」を商品化しました。導入に関する専任のシステムエンジニアによるサポートを含めて初期費用は一律500万円、運用費は380円〜（人/月）（税抜）です。また、お客さまの要望に応じ、「Generalist SmartSeed™」サービス導入後に、複数法人の管理や制度変更への対応といった「Generalistクラウド」が提供する人事関連機能の利用も可能です。当社は、「Generalist SmartSeed™」を通じて、中堅企業の人事・給与計算業務の標準化、デジタル化へのニーズに応えていきます。※Generalistは、東芝デジタルソリューションズ株式会社の日本またはその他の国における登録商標または商標です。※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。＊東芝デジタルソリューションズ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。