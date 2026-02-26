こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東芝デジタルソリューションズ】中堅企業版人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed」を提供開始〜専任エンジニアのサポート付きで低コストに導入でき、関連機能の提供にも対応〜
２０２６−２−２６
東芝デジタルソリューションズ株式会社
中堅企業版人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed™」を提供開始
〜専任エンジニアのサポート付きで低コストに導入でき、関連機能の提供にも対応〜
東芝デジタルソリューションズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、取締役社長：島田 太郎、以下 当社）は、従業員数が300名から1000名規模の中堅企業向けに、人事・給与計算業務をクラウド上で一元管理できる人事・給与ソリューション「Generalist SmartSeed™」の提供を2026年2月27日から開始します。
人事・給与計算業務の標準化、デジタル化へのニーズが高まる一方、中堅企業においては予算の確保や、専門知識を持った人材の不在など、本格的なシステム化や関連するサービスの導入に課題を抱えています。
当社は、1998 年に人事・給与システム「Generalist®」をリリースして以降、多くのお客さまに導入していただきながら、さまざまな業種の人事・給与計算業務のサポートに携わってきました。この実績から得られたノウハウを基に人事・給与計算業務フローを標準化し、システム化に際しての細かい要件定義やカスタマイズを省略して費用を抑えることで、シンプル（Smart）に始めつつも、企業の成長に合わせて多数の機能が利用できる（Seed）サービスとして「Generalist SmartSeed™」を商品化しました。導入に関する専任のシステムエンジニアによるサポートを含めて初期費用は一律500万円、運用費は380円〜（人/月）（税抜）です。
また、お客さまの要望に応じ、「Generalist SmartSeed™」サービス導入後に、複数法人の管理や制度変更への対応といった「Generalistクラウド」が提供する人事関連機能の利用も可能です。
当社は、「Generalist SmartSeed™」を通じて、中堅企業の人事・給与計算業務の標準化、デジタル化へのニーズに応えていきます。
