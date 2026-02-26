¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º¡Û³Æ³¬¶õÄ´¡¦ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡Ö»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×´°À®
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡Ö»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢Åìµþ³°´Ä¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê³°´ÄÆ»¡Ë¡Ö³°´Ä»°¶¿À¾¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡×¤«¤éÌó2km¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Þ¤Ç1»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇÇÛÁ÷²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¹°èÇÛÁ÷¤ËÅ¬¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ45,218.02Ö¡¢Å´¹üÂ¤4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢³Æ³¬¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ä¤19Âæ¤ÎÂç·¿¼Ö¡Ê10t¼Ö¡Ë¤¬Æ±»þ¤ËÀÜ¼Ö¤Ç¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¢¨1¤òÈ÷¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊÊªÎ®¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤ÏÌó2,700ÄÚ¤Î1¥Õ¥í¥¢¤òÀìÍ¤Ç¤¡¢ºÇÂç4¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸ËÆâ¤Ë¤Ï¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ³¬¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìÌ¾ºå¤òÃæ¿´¤Ë55Êª·ï¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤ÎÅê»ñ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤ò´Ä¶ÇÛÎ¸·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õÉÔ½ç¤äÌë´Ö¤Ê¤ÉÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈó²½ÀÐ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ï»ÈÍÑÅÅÎÏ¤Î100¡ó¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥È¥é¥Ã¥¯¤È»ÜÀß¤Î´Ö¤Ç²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀÜ¼Ö¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
1. ¡Ö»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¹¥Î©ÃÏ
¡Ö»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤ò¤Ä¤Ê¤°³°´ÄÆ»¤ÈÅÔ¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î·ëÀáÅÀ¤Ç¤¢¤ë»°¶¿¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³°´ÄÆ»¡Ö³°´Ä»°¶¿À¾¡ÊIC¡Ë¡×¤«¤éÌó2km¤È¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ø¤Ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇÇÛÁ÷²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢ÅÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼óÅÔ·÷Á´°è¤Ø¤Î¹°èÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤òÄó¶¡
1¡Á4³¬Á´¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¶õÄ´ÀßÈ÷¤ò´°È÷¤·¡¢½¾¶È°÷¤¬µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³Æ³¬¤Ë¤Ï»°¶¿»Ô¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¡ÈÍõÀ÷¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶ÈÀìÍÑ¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊºÂÀÊ¤òÈ÷¤¨¢¨2¡¢Ãë¿©¤äµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎºÂÀÊ¥¿¥¤¥×¤Ï³Æ³¬¤Ç»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤Êý¼°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÁ÷¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½
³Æ³¬¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾Æ°Àþ¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ä¤19Âæ¤ÎÂç·¿¼Ö¡Ê10t¼Ö¡Ë¤¬Æ±»þ¤ËÀÜ¼Ö¤Ç¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¤ò³Æ³¬¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹½Æâ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯½ÂÂÚ¤äÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢±ß³ê¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£1¥Õ¥í¥¢¤¢¤¿¤êÌó2,700ÄÚ¤ÎÊç½¸ÌÌÀÑ¤ÏÊ¬³ä¤»¤º¤Ë1¥Õ¥í¥¢Ã±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢2¥Õ¥í¥¢¡¢3¥Õ¥í¥¢ÍøÍÑ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²ÙÊªÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¿âÄ¾ÈÂÁ÷µ¡¤ò³Æ1´ðÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤°Â¿´¤Î»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë
BCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢24»þ´Ö²ÔÆ¯¤òÁÛÄê¤·¤¿Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¡¢²ÙÊªÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÊªÎ®µ¡Ç½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿»¿åÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢1³¬ÁÒ¸Ë¾²ÉôÊ¬¤ª¤è¤ÓÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¥ì¥Ù¥ë¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿å³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê²ÙÊª¤Î¿»¿å¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î°Ý»ý¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÊªÎ®µ¡Ç½¤ÎÁá´üÉüµì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶ÌÌ¤ËÇÛÎ¸
»ÜÀß²°º¬¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô½êÍ¥â¥Ç¥ë¢¨3¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò»ÜÀßÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¸õÉÔ½ç¤äÌë´Ö¤Ê¤É¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈó²½ÀÐ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ï»ÈÍÑÅÅÎÏ¤Î100¡ó¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÊª·ï¤ÏCASBEE¢¨4¡Ê¿·ÃÛ¡ËA¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏEV½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò4´ðÀßÃÖ¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Âè»°¼Ô¤¬ÅÅÎÏ¼ûÍ×²È¤ÎÉßÃÏ¤ä²°º¬¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¡£
¢¨4 ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤»ñµ¡ºà¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤ä·Ê´Ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿·úÃÛÊª¤ÎÉÊ¼Á¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡ã¥¹¥¡¼¥à¿Þ¡ä
2. ¡Ö»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§»°¶¿µ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔÉ§»å2ÃúÌÜ89ÈÖÃÏ¡¢Â¾¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¼êÃÊ¡§³°´ÄÆ»¡Ö³°´Ä»°¶¿À¾IC¡×¤«¤éÌó2km¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ö¿·»°¶¿¡×±Ø¤«¤éÌó2.3km
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìÉð¥Ð¥¹ÍøÍÑ¤ÇÌó5Ê¬¡¢ºÇ´ó¤ê¥Ð¥¹Ää¡Ö½½³¹¶è¡×¤«¤éÌó450m¡ÊÅÌÊâÌó6Ê¬¡Ë¡Ë
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§18,077.75Ö¡ÊÌó5,468.51ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§45,218.02Ö¡ÊÌó13,678.45ÄÚ¡Ë
µ¬ÌÏ¡¦¹½Â¤¡§ÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡¢Å´¹üÂ¤
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§ÉáÄÌ¼Ö55Âæ¡Ê¤¦¤Á·Ú¼«Æ°¼ÖÍÑ18Âæ¡Ë¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡¾ì6Âæ
¤½¤ÎÂ¾¡§¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹76Âæ¡Ê10t¼Ö¡Ë¡¢¾²²Ù½Å1.5t/Ö¡¢ÎÂ²¼Í¸ú¹â5.5m°Ê¾å¡¢Á´´ÛLED¾ÈÌÀ¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡¢EV½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É4´ð
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§ÂçË·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
Ãå¹©¡§2024Ç¯10·î15Æü
½×¹©¡§2026Ç¯1·î20Æü
»ÜÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.orix-logi.jp/spc/misato1/
¡ã°ÌÃÖ¿Þ¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
