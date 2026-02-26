好評につき再登場！年間５０万食以上販売の「名物ジャンボ茶わんむし」をモチーフにしたキャラクター「ジャンボくん」のぬいぐるみがアプリ特典に

