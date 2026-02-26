こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
好評につき再登場！年間５０万食以上販売の「名物ジャンボ茶わんむし」をモチーフにしたキャラクター「ジャンボくん」のぬいぐるみがアプリ特典に
〜とんでんアプリ会員様に数量限定で、３月１日（日）から交換開始〜
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、２０２６年３月１日（日）より、公式アプリにて、アプリ会員様限定サービスであるとんでん独自ポイント“エッグ”と、『ジャンボくんぬいぐるみ』の交換を開始いたします。
『ジャンボくんぬいぐるみ』は、とんでんで年間５０万食以上（２０２５年実績）販売の人気メニュー「名物ジャンボ茶わんむし」をモチーフに生まれたキャラクター「ジャンボくん」の非売品ぬいぐるみです。
アプリ会員様限定“エッグ”と交換できる『ジャンボくんぬいぐるみ』
とんでんオリジナルキャラクターである「ジャンボくん」のぬいぐるみは、和食処とんでん全店舗のレジ付近に、設置しています。
昨年１０月には、アプリ会員様限定で、とんでん独自ポイント“エッグ”との特典交換として、『ジャンボくんぬいぐるみ』を１００名様限定でご用意したところ、ご好評につき早期に交換が終了しました。その際に、「期間を延ばして欲しい」「２個目が欲しい」といったお声をいただいた背景もあり、数量限定で再登場いたします。
ぬいぐるみのサイズは、とんでんの人気メニューである「名物ジャンボ茶わんむし」と、“ほぼ”同サイズに設計しています。
とんでん独自ポイント“エッグ”との特典交換について
とんでん公式アプリの会員様限定で、「北海道生まれ和食処とんでん」や公式オンラインショップ「とんでんおもてなし食堂」でのご購入の際に、１００円につき１エッグの独自ポイントを貯めていただけます。アプリ内で貯まったエッグは、“１００エッグで１００円引きクーポンと交換”といった値引きクーポンや、和菓子など店頭商品との引換クーポンと交換することが可能です。
【自己紹介】
名前：ジャンボくん
出身：北海道
性格：やんちゃで明るく元気いっぱい！一人でいるよりも友達と遊ぶことが好き。情に厚く、誰とでも友達になれる気さくな性格。
特徴：小さい頃に北海道の森で熊さんに出会い、どちらの方が強いか相撲で勝負する事になり、熊さんに勝ったときに、勲章としてほっぺたに北海道形のスタンプを押してもらう。
年間５０万食以上販売！とんでんの看板商品として誕生した「名物ジャンボ茶わんむし」
１９７８年（昭和５３年）に、レストラン１号店オープンのために、看板商品として「ジャンボ茶わんむし」を開発しました。北海道恵庭岳を源流とした新鮮で良質な地下水で煮出したかつお出汁と、北海道産の卵をベースに自社工場で製造しているロングセラーメニューです。開発からおよそ半世紀経った今もなお、年間５０万食以上（２０２５年実績）の販売数を誇る、人気の看板メニューです。
とんでんで販売している「名物ジャンボ茶わんむし」と、通常サイズの「茶わんむし」の両方には、北海道産のコーンを入れており、ぷちぷちした食感とコーンの甘みがくせになるとご好評いただいています。絹のようになめらかなスープ仕立てで、するっとお召し上がりいただけます。
また、北海道の茶わんむしには“ぎんなん”の代わりに“栗の甘露煮”を入れて食べるのが定番で、とんでんの「ジャンボ茶わんむし」には“栗の甘露煮”を入れて、店舗にてじっくりと時間をかけて蒸しています。（北海道店舗のみ、通常サイズの茶わんむしにも栗の甘露煮を入れています。）
≪『ジャンボくんぬいぐるみ』がアプリ特典に登場 概要≫
■交換期間：２０２６年３月１日（日）〜６月３０日（火）２３：５９まで
■交換エッグ数：２５００エッグ
※数量に達し次第、交換期間内であっても終了する場合がございます。
※交換方法などの詳細は、期間中にアプリ内にてお知らせいたします。
■アプリダウンロードページ https://www.tonden.co.jp/mobile/
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
