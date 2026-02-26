株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、シェフや小児科医とともにベビーフードブランド「the kindest（カインデスト）」を展開する株式会社MiL（本社：東京都港区、以下「MiL」）と、アカチャンホンポとthe kindestの共同プロジェクトとして『お食い初めセット』を開発し、2026年2月6日（金）よりアカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売開始いたしました。





本商品は、日本の伝統行事である「お食い初め」を“無理なく”“忘れず”お祝いできるように考えた、産後のご家族に寄り添う『お食い初めセット』です。祝い膳そのものの品質だけでなく、アカチャンホンポのアプリ機能を活用し、産後に訪れる最初のお祝い事を「どう準備するか」「どう当日を迎えるか」までを一貫してサポートすることを目指しました。

■開発背景

◇「お祝いをしてあげたい」の裏側にある、100日目の現実

お食い初めは「生涯食べるものに困りませんように」という願いを込めて、生後100日頃の赤ちゃんにはじめて本格的な食事を用意する日本の伝統行事です。今も多くのご家庭で行われており、「せっかくならきちんと祝ってあげたい」と考えるママ・パパは少なくありません。一方で、生後100日前後は次のような時期でもあります。

・夜間の授乳や寝かしつけが続いている

・まだ身体に産後の疲れが残っている

こうした中で、「気づいたら100日を過ぎてしまっていた」、「手作りできちんと用意できず、なんとなく罪悪感が残っている」、「両家の両親の期待もあって、準備そのものがプレッシャーになってしまった」といった声も多く聞かれます。

そこで、アカチャンホンポとMiLは、この「祝ってあげたい気持ち」と「現実とのギャップ」に向き合い、「形式を守ること」も大切ですが「家族全員が笑顔でその日を迎えられること」を第一に考え、共同プロジェクトにて本商品の開発に至りました。

■商品の特徴

◇祝い膳だけでなく、「準備のプロセス」まで

本商品では「どんな料理か」だけでなく、「どうやってその日を迎えるか」という視点を大切にしています。アカチャンホンポが持つお客さま情報とアプリ機能、MiLの食育に関する知見や考え方を掛け合わせ、以下の３つの体験価値を実現しました。

1. 【忘れない】 「気づいたら過ぎていた」を防ぐ

ご登録いただいたお子さま情報をもとに、生後100日が近づくタイミングで「お食い初めの時期」や「準備のポイント」をアプリ内にてお知らせし、「気づいたら100日が過ぎていた」という事態をできる限り防ぎます。（※通知設定の状態によってはお知らせされない場合がございます。アプリのプッシュ通知を「オン」にご設定ください。）

また、ご希望の方には出生前の段階からお届け日を指定して予約注文しておくことも可能なので、産後の慌ただしい中で改めて手配する手間を省くことができます。

※サービス開始時期が3月上旬になる可能性がございます。

2. 【無理がない】 赤ちゃん連れで動かなくても良い

生後3か月未満の赤ちゃんを連れて、必要な食材や道具を調達し、移動することは大きな負担になりがちです。本商品はオンラインショップからのご注文により、ご自宅や指定の場所へ冷凍状態でお届けします。食材ごとの買い出しや重い荷物の移動を減らすことで、準備にかかる時間と体力的な負担を減らし、当日を迎える気持ちの余裕につなげます。

3. 【準備いらず】 料理の不安なく、当日を迎えられる

事前の下ごしらえや長時間の調理は不要で、ご家族が“準備”に追われることなく、お祝いそのものに向き合えるようにと考えました。当日は事前に解凍した食材を器に盛り付けるだけで、儀式に必要な一汁三菜などが揃う構成にしたため、調理や段取りに追われることなく、空いた時間を「赤ちゃんやご家族とどう過ごすか」「どんな気持ちでお祝いするか」に向き合う時間として使っていただけます。（※一部電子レンジや湯煎で加熱が必要な具材もございます。）

「料理に自信がない」「段取りが不安」といった方でも、安心して当日を迎えられるように工夫しました。

◇食材・品質へのこだわり：手間はかけずとも、「本物」と「安心」は妥協しない

祝い膳のお料理は、明治21年創業でおせち料理や駅弁のパイオニアとして知られる老舗「まねき食品」が担当。長年培われた技と昔ながらの製法を活かし、お食い初めにふさわしい祝い膳として丁寧に仕上げています。

「生涯食べるものに困りませんように」という願いに、「おいしいものを選ぶ力を、最初の体験から育んでほしい」という想いが込められています。

◇「食べることは楽しい」を伝える体験設計

the kindestのキャラクターをあしらった『ランチョンマット』と「お食い初めについて」「各料理に込められた願い」「当日の進め方」をまとめた『お食い初めガイド』を同梱。はじめての方でも迷わず進行できるよう配慮し、赤ちゃんにとって食卓が安心感や温かさに満ちた場所として感じられる時間となることを大切にしました。

■商品概要









◇商品名：お食い初めセット

◇取り扱い：アカチャンホンポ オンラインショップ

◇価格：9,000円（税込9,720円）

◇内容：祝い膳一式（焼き魚、赤飯、一汁三菜ほか）、ランチョンマット、お食い初めガイド

◇保存方法：冷凍

◇商品URL：https://bit.ly/3OlJKLz

※商品名・価格・仕様は変更となる可能性がございます。

両社コメント

株式会社赤ちゃん本舗 食品バイヤー 山崎 剛

「一生食べ物に困りませんように」という願いを込めて行うお食い初めは、日本の伝統行事であり、お子さまの成長を感じられる大切な節目です。一方で生後100日頃は日々の変化が大きく、暮らしのリズムを整えることで手いっぱいになりやすい時期でもあります。ご家庭の状況やペースを尊重しながら、「その日を穏やかな気持ちで迎えられる環境」を整えることも、アカチャンホンポの大切な役割だと考えています。今回開発した『お食い初めセット』は、料理に込められた願いやお祝いの気持ちはそのままに、日常の中で自然に取り入れられることを目指しました。

MiL様とご一緒することで、「赤ちゃんにとっても食卓を囲む時間は、安心とあたたかさを感じられるものであってほしい」という想いを共有しながら形にできたと感じています。この商品がご家庭それぞれのペースを大切にしながら、お食い初めという伝統行事に心地よく触れるきっかけになれば嬉しいです。

株式会社MiL 代表取締役CEO 杉岡 侑也

私たちは、子育ては日々新しい感動に出会う連続だと考えています。一方で、その感動の裏側には、余裕のない時間があることも、実体験として理解しています。また、食事においては、栄養バランスや正しい知識が重要であることは言うまでもありません。しかしそれ以前に、赤ちゃんの前に並ぶ食卓が、家族の笑顔と穏やかな空気に包まれていることこそが、何より大切なのではないでしょうか。生後100日前後は、ご家族にとって決して余裕のある時期ではありません。

だからこそ、「準備を頑張った記憶」ではなく、「自然と心に残るお祝いができた」という体験として、この節目を思い出していただきたいと考えました。日本に受け継がれてきた美しい伝統を、現代の子育て世代の暮らしに寄り添う形で未来へつないでいく。その想いを共有するアカチャンホンポ様とともに、私たちはこれからも商品・サービスの価値を磨き続けてまいります。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

