「サントリー生ビール」TV-CM メイキング＆インタビュー動画 河合優実さんの初出演酒類CM 「沁みわたる青」篇 メイキング＆インタビューが追加公開！

超貴重なフィルムでの撮影に緊張…！？ インタビューでは、撮影前日に誕生日を迎えた河合さんの 「25歳の抱負」や「自分を褒めたい出来事」 「普段のリラックス方法」「この春に挑戦したいこと」等をお伺い

サントリー(株)は、メッセンジャーの河合優実さんが出演し、2月16日（月）から放送中の「サントリー生ビール」TV-CM「沁みわたる青」篇（15秒、30秒）のメイキング＆インタビュー動画を、2月26日（木）11時に「サントリー生ビール」公式Xアカウントにて公開します。“飲みごたえと飲みやすさ”が両立され、心と身体に爽快感が沁（し）みわたるような味わいが楽しめる「沁みわたるのどごし」の生ビールというコンセプトの下でお送りする本TV-CMの舞台は、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側。斉藤和義さんが歌うCMソング「上を向いて歩こう」をバックに、河合さんが「サントリー生ビール」をおいしそうに飲む姿が、明日へ進む力をくれるような前向きなナレーションや、空や海など青が印象的な自然の情景とともに描かれています。初の酒類CM撮影に挑んだ河合さんの様子を収めたメイキング動画と、撮影前日に誕生日を迎えた河合さんに、25歳の抱負などを伺ったインタビュー動画にご注目ください。

メイキング＆インタビュー動画概要

タイトル ： TV-CM「沁みわたる青」篇 メイキング＆インタビュー動画

出演 ： 河合優実

公開日時 ： 2026年2月26日（木）午前11時

公開先 ： 「サントリー生ビール」公式Xアカウント

動画URL ： https://x.com/suntorynamabeer

撮影エピソード

◇生ビール好きが伝わってくる飲みカットを連発！

コンテ説明の後、監督から「それでは、生ビールを心ゆくまで味わってきてください！」と後押しされ、カメラ前にスタンバイした河合さん。元々生ビールが大好きというだけに、1テイク目からおいしさが伝わってくる見事な飲みっぷりを披露し、早くも周囲の視線をくぎ付けにしていました。その後もカメラのアングルや距離を変えて、さまざまなパターンを撮影し、監督が思わず「最高！」と叫んでOKテイクとなった際には、河合さんも「やったー！」と笑顔でガッツポーズを繰り出す場面もありました。また、休憩中はスタッフの皆さんと楽しそうに笑い合うなど、河合さんの気さくで親しみやすい人柄のおかげで、常に現場が明るく、和気あいあいとした空気に包まれていました。

◇日本に数台しかない貴重なカメラを使用したフィルム撮影

「沁みわたるのどごし」の生ビールのうまさを表現することにこだわり、CM撮影で主流のデジタルカメラではなく、全編フィルムカメラを使用して収録。それも日本に数台しかないという機材で、通常は縦方向に走らせる35ミリフィルムを、横方向に走らせて撮影する「ビスタビジョン」と呼ばれる特殊な撮影方式を採用しました。実はフィルム撮影の経験があまりないという河合さんは、見慣れない機材と独特の撮影方式に目を引かれて、カメラマンに次々と質問するシーンも。より深みのある、色鮮やかで美しい映像に仕上がるという説明に、「これを現像したら、今現場で見ているものとはまた違う映像になるのですね」「完成が楽しみです」と興味津々の表情で聞き入っていました。

◇25歳を迎えた河合さんのお誕生日をスタッフ一同で祝福

全てのカットを撮り終えた後、撮影日前日に25歳の誕生日を迎えたばかりの河合さんへ、スタッフの皆さんからバースデーケーキと花束がプレゼントされました。「ハッピーバースデー！」「お誕生日おめでとうございます！」という祝福の声が続々と上がる中、「ありがとうございます！」とうれしそうな笑顔を浮かべた河合さん。「『サントリー生ビール』が売れますように」という言葉に続いて、ろうそくの火を一気に吹き消すと、盛大な拍手が湧き起こりました。最後は、「サントリー生ビール」と花束を掲げて記念撮影。ブルーのデニムシャツをまとった河合さんと、水色のガーベラの花束、青色の「サントリー生ビール」がマッチしていて、現場のあちこちから「すてき」「めっちゃいい」「映える」という声が聞こえてきました。

河合優実さんインタビュー

――TV-CM 撮影の感想をお聞かせください。

楽しかったです。撮影自体はとてもシンプルで、私が縁側で、ただ大好きなビールを飲むという内容でしたが、想像していた以上にスタッフの皆さんがすてきに撮ってくださって。しかもフィルム撮影ということで、かなりワクワクする現場でした。

――今回の撮影では、日本に数台しかない貴重なフィルムカメラが使われたと伺いました。

すごかったです。本番中、今まで聞いたことがないカラカラカラという（フィルムが回る）音がして。映画でもフィルム撮影はあまりしたことがないので、とてもレアな体験でした。

――TV-CMでは縁側でリラックスしている姿が描かれていますが、

河合さんの普段のリラックス方法、気分転換によくすることを教えてください。

私もベランダが大好きで、それこそベランダに出てビールを飲むとか、自分をリラックスさせる場所になっている気がします。あと、ストレッチもリラックスになりますね。家の中でふとした時間やお風呂上がりとか、ルーティンにならなくても、時間が空いたら体を伸ばすようにしていることが、気分転換になります。

――「サントリー生ビール」は頑張る人を後押しするビールですが、

河合さんが最近頑張ったな、自分を褒めてあげたいなと感じた出来事を教えてください。

普段は自分に甘いので、褒めたいと思ったことはほとんどなくて（笑）あえて褒めないようにしています。それでも、最近やり切ったなと思ったのは舞台ですね。稽古から数カ月間続けて、全公演を終えた時は「やり切った」という言葉がぴったりで、完走したという感覚でした。

――昨日（撮影前日）に、25歳になったばかりということで、25歳の抱負を教えてください。

25歳になってすぐビールのCMができて本当に幸せです。ここ最近はアウトプットが続いたので、今年はいろいろな知識を自分の中に入れて、勉強をする年にしたいと思います。

――TV-CM「沁みわたる青」篇は2月中旬に放送開始ですが、

この春にチャレンジしたいことを教えてください。

昔の映画を見たいと思います。見たことがないクラシック映画をなぞるとか。日本の映画も世界の映画も、白黒の時代からちゃんと歴史を知らねばと思っていて、今年はインプットの年にしたいので、ぜひチャレンジしたいです。

【ご参考】 TV-CMについて

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。これからの時代のお客様のニーズを踏まえ、「サントリー生ビール」の魅力をさらに伝えるべく、2025年12月下旬以降順次、心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指し「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージのリニューアルをしました。

2026年のコミュニケーションとしては、「沁みわたるのどごし」の生ビールというコンセプトの下、酒類CM初出演の河合優実さんをメッセンジャーに起用。味わいの特長や商品を通じてお届けしたい価値を、爽快で気持ちのよいトーンで象徴的に描いていきます。

本格的なコミュニケーションの第1弾となったTV-CM「沁みわたる青」篇の舞台は、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側。斉藤和義さんが歌う「上を向いて歩こう」をバックに、「サントリー生ビール」をおいしそうに飲む河合さんの姿や前向きなナレーションと、空や海など、青が印象的な自然の情景を通じて、「沁みわたるのどごし」が特長の「サントリー生ビール」の魅力や、日々頑張る人々の背中をそっと後押しする生ビールの存在を表現しています。

TV-CM「沁みわたる青」篇（30秒）ストーリー

「サントリー生ビール」のジョッキを片手に、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側に腰掛け、リラックスしている河合さん。そのバックには、斉藤和義さんが歌う「上を向いて歩こう」が流れます。持ち上げたジョッキを、ゆっくり口元に近づける河合さん。口をつけると、空や海、水の流れなど、青が美しく輝くさまざまな自然の情景とともに、「生ビールを飲む時、ひとは必ず上を向く」という河合さんのナレーションが入ります。「それは、自分を励ましてるのかもしれません」というナレーションがさらに続いて、自然の情景が次々とカットイン。「この世界に生ビールがあってよかった、ですよね」というナレーションをバックに、おいしそうに「サントリー生ビール」を飲む河合さんの映像が流れます。「沁みわたるのどごし」「サントリー生ビール」というナレーションに続いて、再びジョッキを片手に、満足そうに息をつく河合さん。上を向いた姿に、「沁みるぜ。」という文言が重なります。

TV-CM概要

タイトル ： 「沁みわたる青」篇（15秒、30秒）

出演 ： 河合優実

放映開始日 ： 2026年2月16日（月）より順次放映

放映地域 ： 全国

使用楽曲 ： 「上を向いて歩こう」（斉藤和義）

CM本編URL ： 「沁みわたる青」篇 15秒 https://www.youtube.com/watch?v=gkozEazHdbk

「沁みわたる青」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=tZPFOLRdxGQ

【ご参考】「サントリー生ビール」のリニューアルについて（中味・パッケージ）

中味は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し、“グッとくる飲みごたえ”が進化。心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指しました。

パッケージは、「生」のロゴをそのままに、新たなベースカラーとして爽やかな青色を配したほか、中味の特長や商品を通じてお届けしたい価値を「沁みわたるのどごし」の文言で表現しました。





▼商品概要

＊希望小売価格は設定していません

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/