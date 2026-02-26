弓道界の新星・小越智就、歴代最年少28歳で「天皇盃」制覇の快挙！世界大会団体優勝、日本スポーツ賞受賞の軌跡。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューを公開！

弓道界の新星・小越智就、歴代最年少28歳で「天皇盃」制覇の快挙！世界大会団体優勝、日本スポーツ賞受賞の軌跡。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューを公開！