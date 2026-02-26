弓道界の新星・小越智就、歴代最年少28歳で「天皇盃」制覇の快挙！世界大会団体優勝、日本スポーツ賞受賞の軌跡。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューを公開！
アスリートの情熱と挑戦を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年2月24日、弓道界の歴史を塗り替える実績を残している小越智就（おこし ともなり）氏の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：弓道界の若き王者・小越智就が語る「一射」の真理
伝統ある弓道界において、今最も注目を集める小越氏。本記事では、彼が短期間で日本の頂点へと駆け上がった背景と、その独特な精神性に迫ります。
史上最年少での「天皇盃」制覇： 2025年9月、天皇盃 第76回全日本男子弓道選手権大会にて、初出場ながら歴代最年少の28歳で優勝。日本弓道界の最高峰を制した瞬間の想い。
世界を制した日本代表： 2024年2月、第4回世界弓道大会（名古屋）に日本代表として出場し、団体優勝に貢献。
名誉ある「日本スポーツ賞」受賞： 2025年、読売新聞社主催「第74回日本スポーツ賞」の競技団体別最優秀賞を受賞。名実ともにトップアスリートとして認められた軌跡。
記事URL： https://nextstories.jp/tomonari_okoshi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342532/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342532/images/bodyimage2】
■ 「NEXT STORIES」が届ける新しいメディア体験
本メディアは、過度なバナー広告に頼らない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの「本物の物語」に没入できるよう、スマートなページ構成と持続可能なメディア運営を両立させています。取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
