レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋硝酸ナトリウム市場は、農薬需要と特殊化学品の拡大を背景に、2033年までに年平均成長率（CAGR）6.15％で44億米ドルに達する見込み
アジア太平洋硝酸ナトリウム市場は、2024年の26億米ドルから2033年には44億米ドルに成長する見込みで、予測期間2025年から2033年の間で年平均成長率（CAGR）は6.15％となります。硝酸ナトリウムは、高い水溶性を持つ白色の固体で、農業、食品保存、花火製造などの多くの産業で広く利用されている重要な化学物質です。これは窒素源として重要であり、肥料製造、食品保存、爆薬や花火製造における酸化剤としての役割が増しているため、需要が高まっています。
成長ドライバー：食品業界からの需要増加
硝酸ナトリウムは、特に食品業界からの需要が急増しています。これは保存料や添加物として使用され、製品の賞味期限を延ばすために使われます。硝酸塩は有害な細菌の成長を抑制し、特にベーコンやジャーキー、その他の保存肉製品で毒素の形成を防ぐ役割があります。この需要は、即食食品や便利な食品の人気が高まる中で加速しています。硝酸ナトリウムは肉製品を保存し、その色と食感を保つ役割を果たしています。包装された加工食品の消費増加は、今後の硝酸ナトリウム市場の成長をさらにサポートするでしょう。
市場の制約：硝酸ナトリウム摂取に関連する健康懸念
その広範な使用にもかかわらず、硝酸ナトリウム、特に加工肉に関連する長期的な摂取に関する健康懸念は重要です。研究によると、硝酸ナトリウムで保存された食品を長期間摂取することで、血管にダメージを与え、動脈を収縮させ、心臓発作のリスクを高める可能性があることが示唆されています。これらの健康リスクへの認識が高まる中で、一部の消費者や健康団体は食品製品における硝酸ナトリウムの使用削減を訴えており、これが予測期間中の市場成長に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、シンガポールでは、2023年に毎日34人が心臓発作に見舞われ、23人が心臓病で亡くなったと報告されており、硝酸ナトリウム摂取に伴う潜在的なリスクが強調されています。
市場機会：農業の拡大による需要の増加
農業部門は、硝酸ナトリウム市場にとって大きな機会を提供しています。硝酸ナトリウムは、植物に必要な窒素を供給することで、健康的な植物の成長を促進する窒素肥料として広く使用されています。世界的な食品需要の増加に伴い、硝酸ナトリウムを含む肥料の需要も高まると予測されます。農業の生産性と持続可能な農業技術に対する関心の高まりは、硝酸ナトリウムの主要な肥料としての導入を促進するでしょう。さらに、硝酸ナトリウムはその高い窒素含量により、土壌の肥沃度を高め、作物の収穫量を改善する重要な役割を果たしており、現代の農業実践には欠かせないものです。この傾向は、予測期間を通じて市場の成長に貢献するでしょう。
市場セグメンテーションの見解：グレード別および用途別
アジア太平洋地域硝酸ナトリウム市場は、グレード別および用途別にセグメント化できます。2023年には、産業用セグメントが収益で市場を支配しました。硝酸ナトリウムは、肥料、陶器、ガラスエナメル、食品保存料、煙火などの製品の製造に広く使用されています。しかし、今後数年以内に、食品セグメントが市場を支配することが予測されており、特に加工肉における保存料としての主要な使用が背景にあります。特に発展途上国での保存肉や加工肉の需要増加がこの傾向に大きく寄与するでしょう。
