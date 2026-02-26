創業50周年の明日香野がソフトテニス「今田交流団体戦2026」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「第7回ソフトテニス交流団体戦 今田交流団体戦2026」（2/22・吉川総合運動公園）に協賛。ひたむきにボールを追いかける選手の皆様に和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
大会は3ペアによる団体戦で、118チーム、700名を超える選手が参加。年齢制限にもとづく各部門が行われ、予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争いました。
会場では出店やラケットが当たる抽選会などの企画も行われ、会場はまるでお祭りのような盛り上がりを見せました。
明日香野は「きびだんご」168パックを振る舞いました。手軽に食べられる一口サイズが、試合の合間や待ち時間にぴったりで、ご好評をいただきました。ほっと一息つける存在として、大会のお役に立てたことを大変嬉しく思っております。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動を行なっています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名：今田交流団体戦2026
開催日：2026年2月22日（日）
主 催：今田ソフトテニスクラブ
開催地：吉川総合公園（兵庫県三木市吉川町西奥549-481）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
配信元企業：明日香食品株式会社
