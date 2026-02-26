SEVENTEENら人気K-POPアイドルのポストカードや展示パネルをゲットできる！西武渋谷店で開催されるVISION FESTAのキャンペーンを要チェック！ キャンペーンが2月26日からスタート！
SEVENTEENら人気K-POPアイドルのポストカードや展示パネルをゲットできる！西武渋谷店で開催されるVISION FESTAのキャンペーンを要チェック！
キャンペーンが2月26日からスタート！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342669/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342669/images/bodyimage2】
2月26日(木)から2026年4月5日(日)まで、東京・西武渋谷店モヴィーダ館にて開催される「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」のキャンペーン情報が発表されました！
東京ドームシティGallery AaMoから引き続き、西武渋谷店モヴィーダ館でもSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORのVR映像や展示等の体験が可能。さらに今回は、新たなシークレットアーティストを加え、パワーアップしたVR映像をお届けします。
【西武渋谷店でのキャンペーンの実施が決定！】
VISION FESTAの西武渋谷店での開催を記念して、会期中に各種キャンペーンを実施することが決定いたしました。
キャンペーンでよりお得にVISION FESTAを楽しみましょう！
なお、内容は予告なく変更・追加となる場合がございます。また、今後新たなキャンペーンを実施する可能性もございますので、最新情報は随時オフィシャルサイトおよび公式SNSをご確認ください。
※各キャンペーンの詳細・最新情報は、必ずオフィシャルサイトをご確認ください。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
■第1弾：リピート来場でPOST CARDプレゼント
VISION FESTA 西武渋谷店 モヴィーダ館にて限定POST CARD（全10種）が登場いたします！
開催期間中、2回以上ご来場のお客様へご希望のPOST CARDを1枚プレゼント！
※2回中1回は「前売りチケット」であることが条件となります。
■第２弾： 展示パネル 抽選プレゼントキャンペーン
VISION FESTA 西武渋谷店 モヴィーダ館にて展示されたアーティストパネル（各グループ2枚・合計10枚）を抽選でプレゼントいたします！
実際に会場で使用された展示パネルを入手できる本企画限定のスペシャルキャンペーンです！
■第３弾：3 TICKET REWARDS（前売券限定）
本イベントの前売券を3枚お持ちのお客様限定でご参加いただける特典キャンペーンです。
対象のお客様には、フォトカードをランダムで1枚プレゼントいたします。
※グループのみご指定可能です（メンバーの指定はできません）。
■第４弾：SNS投稿キャンペーン
期間中、会場で指定ハッシュタグをつけてSNS投稿してくれた方にランダムでフォトカードを1枚プレゼント！
※グループ/メンバーはお選びいただけません
各キャンペーンの詳細は公式サイトをチェック！
https://vr-exh.jp/
【イベント概要】
●タイトル／「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」
●会場／〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町２１－１ 西武渋谷店 モヴィーダ館 6・7階
●期間(予定)／2026年2月26日(木)～2026年4月5日(日)
●主催／VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、株式会社トーハン、ＭＭ５合同会社）
●主管／APOLLON STUDIO
●企画／THE FACT
●チケット／前売一般 ※ランダムフォトカード3種付：4,000円、当日一般 ※ランダムフォトカード2種付：4,500円
