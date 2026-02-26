【グラッドキューブ】ジェイ･フェニックス・リサーチ株式会社によるアナリストレポート公開のお知らせ（対談記事掲載）
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年2月25日（水）付で、ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社(本社：東京都港区 代表取締役 宮下 修 以下、JPR ）による、当社のアナリストレポートが公開されました。
■アナリストレポートの概要
本レポートは、独?系調査会社及び第三者機関である JPR による調査・分析に基づいて作成されておりますので、投資家の皆さまに当社に対するご理解を深めていただき、投資判断のご参考としていただければ幸いです。
■対談記事について
本レポート内には、当社代表取締役 CEO 金島弘樹と、ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社 代表取締役 宮下修氏との対談記事が掲載されております（資料5ページ以降）。
本対談では、当社の事業戦略および今後の成長ビジョン等について紹介しております。
■公開開始?
2026年2?25?（水）
■公開 URL
https://j-phoenix.com/wp-content/uploads/2025/02/9561_GladCube_analystReport_20260225a.pdf
※本レポートは予告なく公開終了となる場合がございます。
■調査会社概要
JPR は、健全な証券市場形成のために情報の?対称性の解消に努め、独?系の?場で客観的な企業価値分析情報を提供する会社です。
■ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社について
所在地 ：東京都港区?新橋?丁?2番9号 ???セントラルビル14階
代表者名：代表取締役 宮下 修
事業内容：IR コンサルティング事業
公式HP ：https://www.j-phoenix.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちが目指すのは、人にやさしいだけでなく世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、ワクワクさせるテックカンパニーを目指します。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
