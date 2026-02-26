【BS11放送連動配信】韓国ドラマ「ピンクのリップスティック」が2月26日からBS11+で見放題配信をスタート！「宮廷女官チャングムの誓い」出演のパク・ウネ主演作品
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月26日（木）より韓国ドラマ「ピンクのリップスティック」の見放題配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341000/images/bodyimage1】
(C)MBC
韓国ドラマ「ピンクのリップスティック」のあらすじ
心優しい社長令嬢のガウンは、大学時代に出会った恋人チョンウと結婚し、幸せな家庭を築いた。だが、夫は妻の親友ミランと不倫。妻を利用してアパレル会社を自分のものにすると、チョンウはガウンと離婚する。実は2人が養子にした子供も、ミランとチョンウの間に生まれた子供だった。ガウンはショックを受け、流通業界のドンであるホゴルに近づいて再婚すると、元夫チョンウとその愛人ミランに復讐を開始する。
キャスト
パク・ウネ「宮廷女官チャングムの誓い」
イ・ジュヒョン「ラブ・トレジャー」
【配信開始日】
2026年2月26日（木）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/pink-lipstick?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/pinknolipstick?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
