株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2やパソコンなど多機種対応の新製品として、『CYBER・ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）』を2026年2月27日（金）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036767/

『CYBER・ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）』の特長

迫力のサウンドが長時間楽しめる、わずか96gの超軽量ヘッドセット！

φ40mm大口径ダイナミックドライバーを搭載した、わずか96gの超軽量ヘッドセットです。軽量でコンパクトなため疲れにくく、迫力あるサウンドを長時間楽しめます。

低遅延無線接続、最大 35 時間の連続再生、ボイスチャット対応マイクを備えた本格仕様

付属の 2.4GHz レシーバー（USB Type-C）による無線接続が可能で、低遅延（40ms ）ワイヤレスヘッドセットとして使用できます。また、最大 35 時間の連続再生が可能な大容量バッテリーを搭載し、内蔵マイクによるボイスチャットにも対応した本格仕様です。※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

有線接続にも対応！Switch2やパソコンなど幅広い機器で使用可能

本製品は、Switch2 やPS5などの USB Type-C 対応機器でワイヤレスヘッドセットとして使用できます。また、φ3.5mm ステレオミニプラグケーブルによる有線接続にも対応しており、Switch2 ProコントローラーやPS5用コントローラー（DualSense）のヘッドホンマイク端子、スマートフォン、オーディオ機器など、さまざまな機種で利用できます。

『CYBER・ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）』製品概要

■カラー（JAN）：ガンメタリック（4544859036767）■対応機種：Switch2／Switch／PS5／PS4／パソコン／スマートフォン／オーディオ機器 ほか■セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzレシーバー（Type-C端子）×1、充電用USB Type-Cケーブル（約1.2m）×1、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル（約1.2m）×1■接続方法：無線（Type-C 2.4GHzレシーバー）／有線（Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル） ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。■プラグ：Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ■ドライバーユニット：Φ40mm■再生周波数帯域：20Hz～20kHz■インピーダンス：32Ω■スピーカー音圧感度：100±3dB■マイク周波数帯域：50Hz～16ｋHz■マイクインピーダンス：2.2Ω■マイク入力感度：-42dB±3dB■最大連続再生時間：約35時間■充電時間：約2.5時間■本体サイズ：幅154.8mm×奥行63.5mm×高さ180mm■重量：約96g■希望小売価格：4,378円（税込）※本体価格：3,980円■発売日：2026年2月27日（金）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036767/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

