“1台3役”で電気代高騰と花粉対策に 空気循環・HEPA清浄・LED照明を1台に集約した次世代シーリングファンライト、3月上旬よりMakuakeで先行販売
物価高や電気代高騰が続く中、花粉シーズンの到来も相まって、冷暖房効率の向上や空気対策など、住環境を見直す動きが広がっています――TOMONARI株式会社(本社：鳥取県)は、照明・空気循環・空気清浄を一体化した1台3役の「空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)」を開発。応援購入サービス「Makuake」にて3月上旬より先行販売を開始いたします。
1台3役
本製品は、HEPAフィルターによる空気清浄機能とサーキュレーターをLED照明と一体化。天井から光・風・空気を同時に整えることで、冷暖房効率の向上による省エネと、花粉やホコリ対策を両立します。
床に置かない。空間を塞がない。天井から、光・風・空気を同時に整える“省スペース革命”を提案します。
天井から空気循環
商品詳細ページ「空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)」
URL： https://okiami-crowdfunding.com/2026/02/08/suminowa/
マクアケプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/suminowa/ (準備中：3月上旬ページ公開予定)
■開発背景
TOMONARI株式会社は、「守る」「整える」をコンセプトに、暮らしと社会の安心を支える製品づくりを行ってきました。
これまでCO2モニターやアルコールチェッカー、一酸化炭素チェッカー、熱中症指数計など、“見えない不安を見える化する”小型測定器を開発してきました。
その中で私たちが次に着目したのが、「数値化した先の、空気・空間そのものを整える」という発想です。空気清浄機は床に置くのが当たり前。サーキュレーターも床置きが主流。照明は天井。
それぞれが独立して存在することで、
・部屋が狭くなる
・配線が増える
・掃除が面倒になる
という課題がありました。
そこで開発したのが、空気循環 × 空気清浄 × LED照明を一体化した、天井設置型の1台3役デバイスです。
空間を占有せず、家電を減らしながら、部屋全体の空気環境を整える新しい選択肢です。
■特徴
1台3役。床置き家電を減らして、空間も空気もすっきり。
HEPA空気清浄機能＋サーキュレーター＋LED照明を一体化。床置き家電を減らし、空間を広く使えます。
・360°高機能HEPA(H13)フィルター搭載
0.3μm(マイクロメートル)の微細粒子を99.97％捕集※。
空気中に舞うホコリや花粉、微粒子をしっかりキャッチします。
※フィルター単体性能値
・6段階DCモーターサーキュレーター内蔵
高効率DCモーターを採用。天井から部屋全体の空気を循環させ、室内の温度ムラを軽減。
冷暖房効率向上をサポートします。
・最大4200lm・調光・調色付、高機能LED照明
調光10段階／調色11段階対応。
リモコン簡単操作で、時間帯やシーンに応じて快適な空間を演出します。
・省電力設計(モーター電力 最大25W)
空気を効率的に循環させることでエアコン効率を高め、光熱費削減にも貢献します。
・子どもやペットがいるご家庭も安心
床に空気清浄機やサーキュレーターを置くと、コードや指を挟むリスクが心配です。天井設置型にすることで、その心配が全て解決します。
・ファンが見えないリングデザイン
羽根が露出しないため、見た目もすっきり、空間に美しく調和します。
使用イメージ1
使用イメージ2
使用イメージ3
空気イメージ
製品本体
■Makuake先行販売について
本製品は3月上旬より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施いたします。
・最大34％OFFのMakuake限定価格
・数量限定リターンと早期配送を用意
・一般販売に先駆けた先行公開
公開日やお得なリターンなどはLINE公式アカウントにて随時お知らせいたします。
＜製品概要＞
商品名 ：空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)
LED照明 ：器具光速4200lm／消費電力41W／調色11段階／調光10段階
サーキュレーター：風量6段階／消費電力25W
空気清浄 ：HEPA H13フィルター搭載
電源 ：AC100V(50/60Hz)
適用畳数 ：～8畳／～10畳
製品サイズ ：約φ460×175(mm)
重量 ：約3.2kg
■会社概要
商号 ： TOMONARI株式会社
所在地 ： 689-4214 鳥取県西伯郡伯耆町岩立16－9
設立 ： 2017年9月7日
URL ： https://tn-kk.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
TOMONARI株式会社
TEL ： 0859-30-4988
お問い合せフォーム： https://tn-kk.co.jp/publics/index/37/