物価高や電気代高騰が続く中、花粉シーズンの到来も相まって、冷暖房効率の向上や空気対策など、住環境を見直す動きが広がっています――TOMONARI株式会社(本社：鳥取県)は、照明・空気循環・空気清浄を一体化した1台3役の「空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)」を開発。応援購入サービス「Makuake」にて3月上旬より先行販売を開始いたします。





1台3役





本製品は、HEPAフィルターによる空気清浄機能とサーキュレーターをLED照明と一体化。天井から光・風・空気を同時に整えることで、冷暖房効率の向上による省エネと、花粉やホコリ対策を両立します。

床に置かない。空間を塞がない。天井から、光・風・空気を同時に整える“省スペース革命”を提案します。





天井から空気循環





商品詳細ページ「空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)」

URL： https://okiami-crowdfunding.com/2026/02/08/suminowa/

マクアケプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/suminowa/ (準備中：3月上旬ページ公開予定)









■開発背景

TOMONARI株式会社は、「守る」「整える」をコンセプトに、暮らしと社会の安心を支える製品づくりを行ってきました。

これまでCO2モニターやアルコールチェッカー、一酸化炭素チェッカー、熱中症指数計など、“見えない不安を見える化する”小型測定器を開発してきました。

その中で私たちが次に着目したのが、「数値化した先の、空気・空間そのものを整える」という発想です。空気清浄機は床に置くのが当たり前。サーキュレーターも床置きが主流。照明は天井。

それぞれが独立して存在することで、

・部屋が狭くなる

・配線が増える

・掃除が面倒になる

という課題がありました。





そこで開発したのが、空気循環 × 空気清浄 × LED照明を一体化した、天井設置型の1台3役デバイスです。

空間を占有せず、家電を減らしながら、部屋全体の空気環境を整える新しい選択肢です。









■特徴

1台3役。床置き家電を減らして、空間も空気もすっきり。

HEPA空気清浄機能＋サーキュレーター＋LED照明を一体化。床置き家電を減らし、空間を広く使えます。





・360°高機能HEPA(H13)フィルター搭載

0.3μm(マイクロメートル)の微細粒子を99.97％捕集※。

空気中に舞うホコリや花粉、微粒子をしっかりキャッチします。

※フィルター単体性能値





・6段階DCモーターサーキュレーター内蔵

高効率DCモーターを採用。天井から部屋全体の空気を循環させ、室内の温度ムラを軽減。

冷暖房効率向上をサポートします。





・最大4200lm・調光・調色付、高機能LED照明

調光10段階／調色11段階対応。

リモコン簡単操作で、時間帯やシーンに応じて快適な空間を演出します。





・省電力設計(モーター電力 最大25W)

空気を効率的に循環させることでエアコン効率を高め、光熱費削減にも貢献します。





・子どもやペットがいるご家庭も安心

床に空気清浄機やサーキュレーターを置くと、コードや指を挟むリスクが心配です。天井設置型にすることで、その心配が全て解決します。





・ファンが見えないリングデザイン

羽根が露出しないため、見た目もすっきり、空間に美しく調和します。





使用イメージ1





使用イメージ2





使用イメージ3





空気イメージ

製品本体









■Makuake先行販売について

本製品は3月上旬より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施いたします。

・最大34％OFFのMakuake限定価格

・数量限定リターンと早期配送を用意

・一般販売に先駆けた先行公開

公開日やお得なリターンなどはLINE公式アカウントにて随時お知らせいたします。

URL： https://okiami-crowdfunding.com/2026/02/08/suminowa/

マクアケプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/suminowa/ (準備中：3月上旬ページ公開予定)





＜製品概要＞

商品名 ：空気清浄機能搭載 LEDシーリングファンライト(澄のわ-Suminowa-)

LED照明 ：器具光速4200lm／消費電力41W／調色11段階／調光10段階

サーキュレーター：風量6段階／消費電力25W

空気清浄 ：HEPA H13フィルター搭載

電源 ：AC100V(50/60Hz)

適用畳数 ：～8畳／～10畳

製品サイズ ：約φ460×175(mm)

重量 ：約3.2kg









■会社概要

商号 ： TOMONARI株式会社

所在地 ： 689-4214 鳥取県西伯郡伯耆町岩立16－9

設立 ： 2017年9月7日

URL ： https://tn-kk.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TOMONARI株式会社

TEL ： 0859-30-4988

お問い合せフォーム： https://tn-kk.co.jp/publics/index/37/