インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「すみっコぐらし × セイコー コラボレーションウオッチ」を販売開始いたしました。









人気キャラクター『すみっコぐらし』とセイコーがコラボレーション！

見つめるたびに心温まる腕時計が登場しました。





お空の色を思わせるスカイブルーの文字盤に、キラキラ輝く雨粒に見立てたインデックス。

雨上がりにかかった虹をすべり台にして、すみっコたちがあなたのもとへ幸せを届けます。





雨上がりを喜ぶすみっコたちが描かれた、おうち型の特製ボックス入り。





限定2000点。1から2000のエディションナンバーが、裏蓋に刻印されます。





2026年2月26日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/sumikko-watch/





すみっコぐらし × セイコー コラボレーションウオッチ





文字盤のお空にかかった虹のすべり台をすべるすみっコたち。時間を見るたび、愛らしい姿に癒されます。12時位置には、ふんわりお空を漂うほこりの姿がさりげなく。





裏蓋には、ぎゅっと寄り添うすみっコたちの姿が。1から2000のエディションナンバー入り。





シンプルでオンオフ使えるメタルバンド。きれいめスタイルにも、カジュアルな服装にもなじみます。





腕時計は、雨上がりを喜ぶすみっコたちが描かれた、おうち型の特製ボックスにセットしてお届け。そのまま飾っても、お部屋のかわいいインテリアに♪





■商品情報

商品名：すみっコぐらし × セイコー コラボレーションウオッチ

価格 ：44,800円（税込49,280円）

限定数：2000

発売日：2026年2月26日（木）

お届け：2026年6月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/sumikko-watch/





(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：縦34.8×横29.1×厚さ7.9mm

手首回り（約）：S＝14 cm、M＝15cm、L＝18cm（調整可能サイズ：12～18cm）

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。





すみっコぐらし（San-X ネット）：https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

すみっコぐらし公式X：https://x.com/sumikko_335





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。