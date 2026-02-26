医療機器メーカーであるWONBIOGEN Co., Ltd（本社：韓国・慶尚北道亀尾市、代表取締役：キム・ウォンイル、以下「当社」）は、高度化された湿潤療法に基づく創傷治療技術およびハイドロコロイド応用製品群を基盤とし、グローバル市場における事業展開を積極的に推進しております。





当社はこのたび、WHX、MEDICA、Cosmoprof Worldwide BolognaおよびBeautyworld Middle Eastなどの海外主要展示会に出展し、フォームドレッシングをはじめとする創傷管理製品ならびに医療機器技術を応用したスキンケア製品を展示いたしました。これらの展示会を通じて、欧州、中東、アジアを中心とした各国のバイヤーおよびパートナー企業との商談を実施し、グローバル市場における当社製品の認知向上と事業拡大に向けた重要な機会となりました。





当社の主力ブランド製品であるフォームドレッシング「Therasorb（テラソーブ）」は、ポリウレタンフォーム素材を採用し、創傷部位に適切な湿潤環境を維持するとともに優れた吸収性能を発揮する製品です。これにより、かさぶたの形成を抑制しながら創傷治癒の促進に寄与する点を特長としております。現在では、熱傷、褥瘡、術後創傷、採皮部、糖尿病性足潰瘍など、幅広い臨床用途に対応しており、医療現場において高い評価をいただいております。





また、ハイドロコロイドドレッシング製品「Renoderm（レノダーム）」は、滲出液の吸収と壊死組織の除去を通じて、皮膚再生に適した湿潤環境を提供する製品であり、軽度の創傷からレーザー施術後のケアまで幅広く使用されております。さらに、シリコンゲルおよびシートタイプの瘢痕ケア製品「Remscar（レムスカー）」は、手術、熱傷および外傷に起因する肥厚性瘢痕およびケロイドの管理に使用されております。





テラソーブおよびレノダームにつきましては、欧州市場への本格展開に向け、2026年までのCE MDR認証取得を目指し、各種準備を進めております。





加えて、当社は医療機器向けハイドロコロイド技術を応用したニキビスポットパッチ製品のOEM・ODM事業も展開しております。臨床用ハイドロコロイドドレッシングの製造経験を基盤として開発された本製品は、医療機器レベルの品質管理および製造基準に基づき生産されており、日本および中国をはじめとするグローバルブランド向けに製造・輸出を行っております。近年は、北米および欧州市場への事業拡大に向けた営業およびマーケティング活動を強化しております。





今回出展した展示会では、フォームドレッシング、ハイドロコロイドドレッシング、シリコン瘢痕ケア製品に加え、医療機器技術を応用したMDクリーム、スキンケア製品およびスポットパッチ製品を展示し、多くの来場者の皆様より高い関心と評価をいただきました。特にWHX DubaiおよびMEDICAにおきましては、中東、欧州およびアジア地域のバイヤーとの具体的な商談を進めることができ、新たなパートナーシップ構築に向けた有意義な成果を得ることができました。





また、Cosmoprof Worldwide BolognaおよびBeautyworld Middle Eastでは、「Medisorb（メディソーブ）」ブランドとして医療機器技術を応用したスキンケア製品群を展示し、B2BおよびB2C市場における輸出機会の拡大およびグローバルパートナーとの連携強化を図りました。





当社は今後も、臨床に基づく創傷管理技術とハイドロコロイド応用製品の開発・提供を通じて、医療機器専門メーカーとしての技術力および製造力をさらに強化するとともに、OEM・ODMパートナーシップの拡大を推進し、グローバル創傷管理ソリューション企業としてのさらなる成長を目指してまいります。





■ 会社概要

会社名 ： WONBIOGEN Co., Ltd

代表者 ： 代表取締役 キム・ウォンイル

所在地 ： 56, 1gongdan-ro 5-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Webサイト： https://www.wonbiogen.co.kr/