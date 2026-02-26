　令和8年3月5日(木)～3月19日(木)の期間中、「八丈島・青ヶ島応援フェア」を伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」で開催いたします。本フェアは昨年の台風第22号・第23号の被害から復興に向けて歩みを進めている八丈島と青ヶ島を少しでも応援したい！という想いを込めたフェアです。島を味わい、エールを一緒に届けましょう。

【開催概要】

■イベント名 ：八丈島・青ヶ島応援フェア

■日時　　　 ：令和8年3月5日(木)～令和8年3月19日(木)

　　　　　　　＜営業時間＞平日 10:00 ～ 18:00　土日祝 10:00 ～ 20:00

                     ※営業時間に変更がある場合は、アンテナショップ「東京愛らんど」

                        の公式ホームページのお知らせまたは各SNSでお知らせいたしま

                        す。

■場所　　    ：アンテナショップ 東京愛らんど（東京都港区海岸1-12-2 竹芝客船

                      ターミナル内）

■内容　　　 ：・アンテナショップ東京愛らんどで八丈島または青ヶ島の特産品を

                         1点以上含んだ、合計3,000円(税込)以上お買い上げいただいた方

                         に、東京愛らんどの特産品を感謝のしるしとしてプレゼントいたし

                         ます。

　　　　　　　　 ※先着順（無くなり次第終了）

　　　　　　　　 ※商品は選べません ※通販でのご購入は対象外

　　　　　　　 ・店頭では、八丈島・青ヶ島の特産品の一部に、生産者の方の想いが

　　　　　　　 　詰まったメッセージPOPも掲示します。

■公式サイト ：https://www.tokyoislands-net.jp/