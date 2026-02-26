ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、RENAULTブランドより、電動アシスト自転車【RENAULT Marseille Nouveau206E(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)】を2026年3月下旬に発売します。

街乗りにぴったりな小回りの利く20インチのコンパクトサイズに、ファッションに溶け込むデザイン性を融合。リング錠・前後フェンダー・ライトを標準装備し、20インチ街乗り自転車の新しいスタンダードモデルを提案します。





特設ホームページ： https://www.gic-bike.com/renault_marseille-nouveau206e/





RENAULT Marseille Nouveau206E_image1





「街を走る。スタイルをまとう。」をコンセプトに、毎日の移動をもっと楽しく、おしゃれに彩る街乗り電動アシスト自転車として開発しました。

南仏のおしゃれな街並みをイメージしたスタイリッシュなフレームに、坂道でもラクラク走れるアシスト性能、そしてリング錠・前後フェンダー・ライトなどの実用装備を搭載。日常使いに必要な機能をしっかり揃えた1台です。









【製品特徴】

●20×1.95のタイヤで、走りやすく・取り回しやすい

街中で扱いやすい20インチタイヤは、安定感のある1.95の太めサイズを採用。

しっかりと地面をとらえるので、初めて電動アシスト自転車に乗る方でも安心して走行できます。





RENAULT Marseille Nouveau206E_image2





●ファッションになじむおしゃれなデザイン

低床フレームで乗り降りしやすく、流線形のオシャレなフレームラインが特徴。

グレージュ・オレンジ・マットブラックのファッションに合わせやすい3色展開。

ファッションを選ぶように、自転車も選ぶ。心弾むような自転車で、乗っていただけるデザイン性を追求しています。





RENAULT Marseille Nouveau206E_image5





●坂道を笑顔に変える電動アシストユニット

7.8Ahバッテリーを搭載し、強・標準・弱モードの3つのモードから選べるアシスト性能。

走行距離は、約45km(弱モード時)で、日常使いにも十分な距離を走ってくれます。

きつい坂道も、思わず笑顔になってしまうアシスト力で、毎日の移動がもっと快適に。

ハンドルの手元コントロールパネルで、アシストモードの切り替えも簡単です。





RENAULT Marseille Nouveau206E_image3





●実用性の高い充実装備

・鍵は1本だけ。管理がラク。

リング錠とバッテリー錠を1つの鍵で共通化。

鍵の管理がシンプルになり、紛失リスクも軽減します。





・LEDライト

バッテリー給電式LEDライトを搭載し、電池交換の手間が不要。

手元スイッチコントロールパネルで点灯操作ができ、夜間走行も安心です。





・前後フェンダー

雨上がりの路面でも衣服が汚れにくい泥除けフェンダーを標準装備。





・フロントキャリア付き

別売りのバスケットを取付け可能なフロントキャリア付き。

お好みのバスケットを取り付けて、さらにおしゃれに、便利に。





RENAULT Marseille Nouveau206E_image6

RENAULT Marseille Nouveau206E_image7

RENAULT Marseille Nouveau206E_image8





【発売日】

発売日 ： 2026年3月下旬予定

メーカー希望小売価格： \99,000(税込み\108,900)

全国の自転車量販店、ネットショップにて発売予定









【スペック】

■RENAULT Marseille Nouveau206E(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)

商品名 ： RENAULT Marseille Nouveau206E

(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)

フレーム ： Aluminum

本体重量 ： 約21.7kg

タイヤサイズ ： 20×1.95

アシストモード ： 3モード(強・標準・弱)

走行距離 ： 約45km(弱モード時)

バッテリー型式 ： 充電式リチウムイオンバッテリー

容量 ： 7.8Ah

バッテリー寿命 ： 約600回

メーカー希望小売価格： \99,000(税込み\108,900)

カラー ： Matte Black, Renault Orange, Greige

NUMBER/COLOR/JAN ： 61445-01 / Black / 456237339 1506

61445-10 / Renault Orange / 456237339 1513

61445-14 / Greige / 456237339 1520

・電動アシスト自転車型式認定取得済

・BAA安全基準適合車





RENAULT Marseille Nouveau206E_Matte Black_01

RENAULT Marseille Nouveau206E_Matte Black_02

RENAULT Marseille Nouveau206E_renault Orange_01

RENAULT Marseille Nouveau206E_renault Orange_02

RENAULT Marseille Nouveau206E_Greige_01

RENAULT Marseille Nouveau206E_Greige_02