街を走る、スタイルをまとう、20インチの新定番 おしゃれな街乗り電動アシスト自転車がRENAULTブランドから2026年3月下旬発売！
ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、RENAULTブランドより、電動アシスト自転車【RENAULT Marseille Nouveau206E(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)】を2026年3月下旬に発売します。
街乗りにぴったりな小回りの利く20インチのコンパクトサイズに、ファッションに溶け込むデザイン性を融合。リング錠・前後フェンダー・ライトを標準装備し、20インチ街乗り自転車の新しいスタンダードモデルを提案します。
特設ホームページ： https://www.gic-bike.com/renault_marseille-nouveau206e/
RENAULT Marseille Nouveau206E_image1
「街を走る。スタイルをまとう。」をコンセプトに、毎日の移動をもっと楽しく、おしゃれに彩る街乗り電動アシスト自転車として開発しました。
南仏のおしゃれな街並みをイメージしたスタイリッシュなフレームに、坂道でもラクラク走れるアシスト性能、そしてリング錠・前後フェンダー・ライトなどの実用装備を搭載。日常使いに必要な機能をしっかり揃えた1台です。
【製品特徴】
●20×1.95のタイヤで、走りやすく・取り回しやすい
街中で扱いやすい20インチタイヤは、安定感のある1.95の太めサイズを採用。
しっかりと地面をとらえるので、初めて電動アシスト自転車に乗る方でも安心して走行できます。
RENAULT Marseille Nouveau206E_image2
●ファッションになじむおしゃれなデザイン
低床フレームで乗り降りしやすく、流線形のオシャレなフレームラインが特徴。
グレージュ・オレンジ・マットブラックのファッションに合わせやすい3色展開。
ファッションを選ぶように、自転車も選ぶ。心弾むような自転車で、乗っていただけるデザイン性を追求しています。
RENAULT Marseille Nouveau206E_image5
●坂道を笑顔に変える電動アシストユニット
7.8Ahバッテリーを搭載し、強・標準・弱モードの3つのモードから選べるアシスト性能。
走行距離は、約45km(弱モード時)で、日常使いにも十分な距離を走ってくれます。
きつい坂道も、思わず笑顔になってしまうアシスト力で、毎日の移動がもっと快適に。
ハンドルの手元コントロールパネルで、アシストモードの切り替えも簡単です。
RENAULT Marseille Nouveau206E_image3
●実用性の高い充実装備
・鍵は1本だけ。管理がラク。
リング錠とバッテリー錠を1つの鍵で共通化。
鍵の管理がシンプルになり、紛失リスクも軽減します。
・LEDライト
バッテリー給電式LEDライトを搭載し、電池交換の手間が不要。
手元スイッチコントロールパネルで点灯操作ができ、夜間走行も安心です。
・前後フェンダー
雨上がりの路面でも衣服が汚れにくい泥除けフェンダーを標準装備。
・フロントキャリア付き
別売りのバスケットを取付け可能なフロントキャリア付き。
お好みのバスケットを取り付けて、さらにおしゃれに、便利に。
RENAULT Marseille Nouveau206E_image6
RENAULT Marseille Nouveau206E_image7
RENAULT Marseille Nouveau206E_image8
【発売日】
発売日 ： 2026年3月下旬予定
メーカー希望小売価格： \99,000(税込み\108,900)
全国の自転車量販店、ネットショップにて発売予定
【スペック】
■RENAULT Marseille Nouveau206E(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)
商品名 ： RENAULT Marseille Nouveau206E
(ルノー マルセイユ ヌーヴォ206E)
フレーム ： Aluminum
本体重量 ： 約21.7kg
タイヤサイズ ： 20×1.95
アシストモード ： 3モード(強・標準・弱)
走行距離 ： 約45km(弱モード時)
バッテリー型式 ： 充電式リチウムイオンバッテリー
容量 ： 7.8Ah
バッテリー寿命 ： 約600回
メーカー希望小売価格： \99,000(税込み\108,900)
カラー ： Matte Black, Renault Orange, Greige
NUMBER/COLOR/JAN ： 61445-01 / Black / 456237339 1506
61445-10 / Renault Orange / 456237339 1513
61445-14 / Greige / 456237339 1520
・電動アシスト自転車型式認定取得済
・BAA安全基準適合車
RENAULT Marseille Nouveau206E_Matte Black_01
RENAULT Marseille Nouveau206E_Matte Black_02
RENAULT Marseille Nouveau206E_renault Orange_01
RENAULT Marseille Nouveau206E_renault Orange_02
RENAULT Marseille Nouveau206E_Greige_01
RENAULT Marseille Nouveau206E_Greige_02