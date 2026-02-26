ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ゴルフ』の還元率ランキングを発表します。

【ゴルフの還元率1位】高知県日高市のリョーマドライバー 高反発 「MAXIMA II Special Tuning」 BEYOND POWERII

還元率 60.24％寄付額 210000円

高性能なドライバーがほしい人にオススメなのが、MAXIMAIIの高反発モデル 「Special Tuning」＋ビヨンドパワーシャフトです。適合モデルと変わらない静かな打球音で、高反発特有の大きな打撃音が発生しないです！

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/golf.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

