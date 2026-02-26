株式会社お茶村（所在地：福岡県八女市室岡1069、代表取締役：大石奈央子）は、長年培ってきたお茶づくりの知見を活かし、体を内側から温め、腸内環境を意識した新商品「ほうじ茶生姜シロップ」を発売いたします。本商品は、お茶村で人気のほうじ茶「博多 黄金ほうじ」と、香り高く力強い辛みが特長の九州産生姜を使用。飲みやすさを優先して生姜の刺激を抑えるのではなく、あえて辛みを残し、さらに発酵させることで、「おいしさ」と「続けやすさ」を両立した新しい健康習慣を提案します。

■ 香ばしさの奥に、芯のある生姜の辛み

「ほうじ茶生姜シロップ」の味わいの軸となるのは、黄金ほうじ茶のやさしく深い香ばしさと、生姜のキレのある辛みです。一般的なジンジャーシロップは、甘さや飲みやすさを重視するあまり、生姜の個性を抑える設計が主流ですが、本商品では生姜本来の力強さを大切にしました。最初にほうじ茶の香りがふわりと広がり、後からじんわりと続く生姜の辛みが、体の内側から温まる感覚をもたらします。

■ 発酵の力で、腸から整える。毎日続けられる健康習慣へ

「ほうじ茶生姜シロップ」は、素材を合わせるだけの商品ではありません。 生姜の辛みを活かしたまま発酵させることで、腸内環境を意識した“続けやすい健康習慣”を目指しました。 発酵によって素材同士がなじみ、刺激が角の取れたやさしい辛みに変化。香ばしいほうじ茶と合わさることで、毎日飲んでも負担になりにくい味わいに仕上がっています。食生活が乱れがちな現代において、腸内環境を意識することは健康維持の基本のひとつ。「ほうじ茶生姜シロップ」は、無理なく、そしておいしく続けられる“腸活習慣”として、日々の暮らしに寄り添います。

■ 飲み方は自由自在。暮らしに溶け込む一杯

お湯割りで体を温めたい朝や夜に。炭酸割りで爽やかに楽しみたい日中に。牛乳や豆乳で割れば、ほうじ茶ラテのようなコク深い味わいも楽しめます。さらに、ヨーグルトにかけたり、料理の隠し味として使うなど、幅広いアレンジが可能。特別な準備をせず、いつもの食生活に自然と取り入れられます。

■ 「おいしい」の先にある、体への思いやり

お茶村はこれまで、「おいしい」だけでなく、「安心して続けられること」「体に寄り添うこと」を大切に商品づくりを続けてきました。香ばしさ、辛み、そして発酵の力。体を温め、腸から整える習慣を、特別なことではなく“いつもの一杯”として続けてほしい――「ほうじ茶生姜シロップ」には、そんな想いが込められています。

商品情報

・発売日：3月1日より公式通販サイト・楽天サイトにて販売開始・商品名：ほうじ茶生姜シロップ・内容量：200ml・価格：1,440円（税込）・お召し上がり方 お水やお湯、ミルクや炭酸水などでお好みの濃さ（4～6倍）に割ってお召し上がりください。 紅茶のシロップとしてもお使いいただけます。お料理にもご活用くださいませ。 ※生姜成分が沈殿、浮遊することがありますが品質には問題ありません。

販売場所

・お茶村店舗 ※先行販売中・お茶村公式通販サイト：3月1日より販売 https://www.ochamura.com/・お茶村公式楽天市場：3月1日より販売 https://www.rakuten.co.jp/ochamura/

店舗情報

・所在地：福岡県八女市室岡1008・TEL：0943-24-0003・営業時間：1階店舗 9：30～18：00 2階絶景カフェ：11：00～17：30（LO 17：00）

会社情報

会社名：株式会社お茶村代表者：大石奈央子所在地：福岡県八女市室岡1069電話番号：0943-24-0001URL：https://ochamura.com/Instagram：https://www.instagram.com/ochamura/