株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGO(ギーゴ)グループのお店において、「ラブライブ！シリーズ」15周年を記念したコラボキャンペーン第5弾を2026年3月14日(土)より開催いたします。第5弾では「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の描き下ろしイラストを使用した、プライズキャンペーン、コラボカフェ、オリジナル物販、コラボたい焼きを展開いたします。

開催概要

■開催期間：2026年3月14日(土)～2026年5月10日(日)※GiGOコラボカフェは期間中内容の切り替えがございます。■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・コラボカフェ・コラボたい焼き「ニジガク焼き」の販売・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年3月14日(土)より順次登場予定・ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ぬいぷりけおすわり～GiGO限定～(全12種)・ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 A4アクリルボード～GiGO限定～(全1種)

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国の当社グループのアミューズメント施設、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設ページをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「クリアカード」をランダムで1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

GiGOコラボカフェ概要

■開催店名：GiGOコラボカフェ『ラブライブ！シリーズ15周年記念』第5弾(ニジガク)■開催期間：2026年3月14日(土)～5月10日(日)■開催店舗：GiGOコラボカフェ秋葉原3号館※GiGOコラボカフェスタンドGiGO BOWLノルベサ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと■詳細スケジュール第1弾：2026年3月14日(土)～2026年4月3日(金)第2弾：2026年4月4日(土)～2026年4月24日(金)第3弾：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)※期間でメニュー、コースターデザインを変更予定です。※GiGOコラボカフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供および物販購入特典の配布はございません。※GiGOコラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。※GiGOコラボカフェスタンドは全日フリー入場制ですが、お客さまの来店状況により入場整理券などの配布となる場合がございます。

GiGOコラボカフェ オリジナルメニュー

■ドリンクメニュー：各700円(税込)『ニジガク』メンバーのドリンクを期間限定で販売いたします。・上原 歩夢・中須 かすみ・桜坂 しずく・朝香 果林・宮下 愛・近江 彼方・優木 せつ菜・エマ・ヴェルデ・天王寺 璃奈・三船 栞子・ミア・テイラー・鐘 嵐珠・ホットコーヒー・ホットココア・アイスウーロン茶

※コラボカフェとコラボカフェスタンドではドリンクの提供内容が異なります。詳しくは特設ページをご確認ください。※「ラブライブ！シリーズ」メンバーのバースデーに合わせたドリンクを期間限定でご提供いたします。

■フードメニュー：各1,650円(税込)

第1弾：2026年3月14日(土)～2026年4月3日(金)・せつ菜のスープクラムチャウダー風(復刻)・Love U my friends お花ちらし寿司第2弾：2026年4月4日(土)～2026年4月24日(金)・璃奈ちゃんボードサンドイッチ(復刻)・NEO SKY, NEO MAP! 空色ラーメン第3弾：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)・近江家のおうちカレー(復刻)・繚乱！ビクトリーロードハンバーグプレート

■デザートメニュー期間：2026年3月14日(土)～2026年5月10日(日)・15周年デザートプレート 1,650円(税込)・Fly with You!!パフェ 1,300円(税込)・Go Our Way！パフェ 1,300円(税込)

※期間でメニューを変更予定です。※フードメニュー・デザートプレートは、ファーストオーダー時のみおひとり様いずれか1品ご注文いただけます。※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。※画像・イラストはイメージです。

メニュー特典

フードメニュー1品、またはデザートメニューのプレート1品ご注文につきチケット風クリアカードがランダムでもらえます。また、ドリンク1杯もしくはパフェ1品をご注文につきオリジナルコースターがランダムでもらえます。・チケット風クリアカード(全12種・ランダム)・オリジナルコースター(各弾全12種・ランダム)は期間でデザインを変更予定です。第1弾：2026年3月14日(土)～2026年4月3日(金)第2弾：2026年4月4日(土)～2026年4月24日(金)第3弾：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日) ※

※オリジナルコースター第3弾のデザインにつきましては、後日公開予定です。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

バースデーカードプレゼント！

コラボカフェ開催期間中にバースデーを迎えるメンバーのバースデーカードをプレゼントします。期間中にコラボカフェをご利用されたお客さまおひとりにつき、お会計時に1枚お渡しいたします。園田 海未：2026年3月15日(日)～桜坂 しずく：2026年4月3日(金)～桜小路 きな子：2026年4月10日(金)～渡辺 曜：2026年4月17日(金)～西木野 真姫：2026年4月19日(日)～澁谷 かのん：2026年5月1日(金)～鹿角 聖良：2026年5月4日(月・祝)～※数量限定。なくなり次第、終了となります。

GiGOコラボカフェオリジナルグッズ

＜2026年3月14日(土)発売予定＞・ホログラムハート缶バッジ(ニジガク)(全12種・ランダム) 600円(税込)＜2026年4月4日(土)発売予定＞・箔押しミニ色紙(ニジガク)(全12種・ランダム) 710円(税込)・スタンド付デフォルメアクリルキーホルダー～GiGO Tシャツver.～(ニジガク)(全12種・ランダム) 770円(税込) ※こちらのデザインにつきましては、後日公開予定です。

fanfancy＋オリジナルグッズ

fanfancy＋のオリジナルグッズをコラボカフェ・コラボカフェスタンドでも販売いたします。＜2026年3月14日(土)発売予定＞・ニジガク アクリルフレーム＆アクリルスタンドセット(全12種) 3,410円(税込)・ニジガク ミニキャラアクリルスタンド(全12種・ランダム) 880円(税込)・ニジガク アクリルカードセット(全12種・ランダム) 770円(税込)・ニジガク ハート缶バッジアクリルフレーム(全1種) 2,530円(税込)・ニジガク ぬいぐるみポーチ(全1種) 3,520円(税込)

リンク先：https://shop.fancy-fukuya.co.jp/store/u_page/topics3.aspx?ucpid=UC000250 ※画像・イラストはイメージです。※GiGOコラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。※fanfancy＋のオリジナルグッズはGiGO福岡天神、GiGO大阪道頓堀本店はfanfancy+ with GiGOでの販売となります。

■購入特典

物販コーナー「お土産屋」にて、商品のお会計2,000円(税込)ごとに、限定クリアブロマイド(全2種)から、お好きな絵柄を1枚プレゼントいたします。

※期間でデザインを変更予定です。※GiGOコラボカフェスタンドでは、購入特典の配布はございません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

■オンライン販売

第1弾:2026年3月16日(月)12：00より販売開始第2弾:2026年4月6日(月)12：00より販売開始※数量限定。なくなり次第、終了となります。※一部取り扱いのない商品や、購入点数の制限を設けさせていただく場合もございます。予めご了承ください。※GiGO MALLではGiGOコラボカフェオリジナルグッズのみのお取り扱いとなり、fanfancy＋グッズのお取り扱いはございません。

コラボたい焼き「ニジガク焼き」

『ニジガク』をモチーフにしたコラボたい焼き「ニジガク焼き」を販売いたします。「ニジガク焼き」ご購入1点につき、ミニクリアファイル (全12種)をランダムで1枚進呈いたします。■販売期間：2026年3月14日(土)～2026年5月10日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原■販売価格：600円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん※「ニジガク焼き」およびミニクリアファイルの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ぬいぷりけおすわり(全12種)フルセット」をプレゼントいたします。■応募期間：2026年3月13日(金)～3月26日(木) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■『ラブライブ！』公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/

著作権表記

©2013 PL! ©2017 PL!S ©2024 PL!NM ©2024 PL!SP ©PL!HS©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会×GiGO×fanfancy+：https://campaign.gendagigo.jp/2603/lovelive_nijigasaki/■GiGOコラボカフェ『ラブライブ！シリーズ15周年記念』第5弾(ニジガク)：https://campaign.gendagigo.jp/2603/lovelive_nijigasaki-cafe/