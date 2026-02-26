クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界160カ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド※「チュッパチャプス」シリーズより、新フレーバー「ホワイトピーチ」を加えた「チュッパチャプス ザ・ベスト・オブ・フレーバー」を、2026年3月30日（月）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。

「チュッパチャプス ザ・ベスト・オブ・フレーバー」は、その時の気分に合わせて7つの人気フレーバーからお好きなものを楽しめるロリポップ（棒付き）キャンディです。定番人気の〈コーラ〉〈ストロベリー〉〈プリン〉〈ラムネ〉〈グレープ〉〈ストロベリークリーム〉に加え、期間限定で、みずみずしくとろけるような甘さの〈ホワイトピーチ〉が仲間入り。バリエーション豊かな味わいで、子どもから大人まで幅広く楽しめます。

【商品概要】

■商品名：チュッパチャプス ザ・ベスト・オブ・フレーバー■発売日：2026年3月30日（月）■容量：1個■特長：・その時の気分に合わせて選べる7つのベストフレーバー・定番の人気フレーバーはコーラ、ストロベリー、プリン、ラムネ、グレープ、ストロベリークリーム・季節を感じる期間限定フレーバーは、みずみずしく、とろけるような甘さのホワイトピーチ※【世界No.1棒付きキャンディブランド】についてユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版、グローバルブランドネーム、小売販売額（2024年）■ Chupa Chups に関して 世界160カ国を超える国々で、150種類以上のフレーバーを発売してきた世界No.1棒付きキャンディブランド＊「チュッパチャプス」は、1958年のスペインでの発売以来、その特徴的な形状とバラエティ豊かなフレ－バーが、世界中で支持されてきました。1969年、スペインを代表する画家、サルバドール・ダリの創造的なひらめきによって生まれたロゴマークは、少しずつ形を変えながら今日まで愛され続けています。日本では1977年から販売されており、幅広い年齢層に愛されています。 ブランドメッセージの「FOREVER FUN」には、人々に”FUN”のきっかけを提供し、自分の中の “FUN“ を大切にしながら「好きなこと」や「興味のあること」、「やりたいこと」に夢中になっている全ての人と共に楽しむブランドでありたいというメッセージが込められています 。【関連リンク】チュッパチャプス ブランドサイト https://www.chupachups.jp/チュッパチャプス 公式Xアカウント https://twitter.com/ChupaChupsJapanチュッパチャプス 公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/chupachups_jp/【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903