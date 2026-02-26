コスチュームユニオン株式会社が展開するアクセサリーブランド＜Soierie（ソワリー）＞は、2026年3月6日（金）～9日（月）、Paris Fashion Week期間中に開催される展示会「Première Classe（プルミエール・クラス）」に出展いたします。

本シーズンは、Première Classe公式スタイリスト Marylin Fitoussi による特別企画 “The Selection” にて選出され、Soierie / norme の最新コレクションを発表いたします。世界各国から集うセレクトショップ、百貨店、プレス関係者へ向け、日本発の感性と構造的造形美を軸とした最新コレクションを発表いたします。

■ Première Classe - March 2026

Paris Fashion WeekMarch 6-9, 2026Jardin des Tuileries（チュイルリー庭園／パリ）Booth No.264Soierie / norme

■ Soierie 2026 F/W Collection

Theme：「Post Wave」Soierie 26 F/W Collectionは「Post Wave」をテーマに、80’s New Waveの余韻を再構築。無機質な金属の連なりや周波数を想起させる複雑なメタルラインは、アナログと未来が交差した時代の空気をインスピレーションに、構造美としてフォルムへ昇華しました。ハートや星のモチーフは、グラムロックの美学を背景に当時の自由なスピリットを造形へ落とし込み、ジェンダーにとらわれることなく、それぞれのスタイルで装いを楽しむためのコレクションとして展開します。

■ norme 2026 F/W Collection

Theme：「Imperfect Standard」norme 26 F/W Collectionは「Imperfect Standard（不完全な基準）」をテーマに展開。身体装飾の原点であるボディピアス、そして普遍的象徴であるハートというスタンダードなモチーフをベースに、あえて未精製な質感とローエッジの表情を残しました。完璧な左右対称には仕上げず、わずかな揺らぎを含んだフォルムへと再構築しています。スタンダードなモチーフを完璧に整えず、永続する素材の中にあえて未完成の余韻を残すこと。それが26 F/Wにおける norme のフィロソフィーです。

Booth No.264 にて、皆様のご来場をお待ちしております。From Japan to Paris.

■ Brand Concept

コスチュームジュエリーブランド「Soierie（ソワリー）」ブランド名の Soierie とは、フランス語で“絹”を意味し、時を経ても色褪せないスタンダードな要素を軸に、未来的な視点を重ね合わせ再構築しております。繊細さと力強さといった相反する要素を織り交ぜながら、「時を紡ぐ」をコンセプトにプロダクトを展開。着用時のバランスを追求しながらデザイン・プロダクトを行い、ジュエリーを通して、洋服という普遍的な存在に新たな驚きと輝きを添えることを願い、一点一点、丁寧に制作しています。

Soierie is a costume jewelry brand founded in 2009.The name “Soierie” comes from the French word for silk.Rooted in standard elements that never fade with time, our creations are reconstructed through a futuristic perspective.By interweaving contrasting qualities such as delicacy and strength, we develop our products under the concept of “weaving time”.With a strong focus on balance when worn, we design and produce each piece with careful attention.Through jewelry, we aim to add new surprise and radiance to clothing-an ever-present and universal part of everyday life-crafting each item thoughtfully, one by one.

■ Brand Information

Official Websitehttps://soierie.net/Instagramhttps://www.instagram.com/soierie_official/Online Storehttps://soierie-webstore.net/

■ Store location

▷Maison Soierie Ginza Mitsukoshi銀座三越3F “Le PLAYCE”Tel.03-6263-2337▷Maison Soierie Nagoya Takashimayaジェイアール名古屋タカシマヤ4FTel.052-566-8294▷Maison Soierie Osaka Nakazaki大阪市北区中崎2-3-7Tel.06-7505-4886▷norme Aoyama東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-BTel.03-6427-7568