GOD＆SIZUKUの海外進出の一歩として仕掛けているラジオプロモーションにて、日本人アーティストとして前例のない記録が樹立されました。また、これに伴い休養中であったアーティストMAZAKIが「JYUN」と改名し、3月1日より本格的に活動を再開することをお知らせいたします。

米国ラジオ局で3ヶ月間、30分に1回のハイペース放送を記録

米国を拠点に世界展開するVIP RADIOグループ「R1RadioUSA」にて、2025年12月より実施されているGOD＆SIZUKUの楽曲プロモーションが、全米のラジオ史上でも類を見ない反響を呼んでいます。日本語のオリジナルソングが3ヶ月間にわたり特集され、30分に1回という高頻度で計4,000回以上オンエア。これは米国のラジオ放送において、日本語楽曲としては史上初の快挙となります。

3ヶ月にわたるプロモーション展開

• 第1弾（2025年12月）： 幻のシンガー「SZK」ことSIZUKUによる「クリスマス・イブ」を世界配信• 第2弾（2026年1月）： 世界平和ソング「PEACE OF THE WORLD」（WE ARE THE WORLDの続編をイメージ）および、大阪・関西万博ネパール館テーマソング「In The World In Nepal」を放送• 第3弾（2026年2月）： ドラマ『GODドクター』（チバテレ）ED曲「愛するプレアデス」のほか、実話を基にした感動大作「LUKAと私のForever Story」、そしてJYUNの新曲「Infinite Love Story」を放送

AIコンテンツプロデューサー「JYUN」が待望の活動再開

2022年より体調不良のため休養していたGODプロデュースアーティスト「MAZAKI」が、この度「JYUN（ジュン）」へと改名。2026年3月1日より、以下の役職を兼任し、マルチクリエイターとして正式に活動を再開いたします。• AIコンテンツプロデューサー：音楽、アニメ、キャラクター、テーマパーク等の開発• 海外プロモーター： GODおよびSIZUKUのグローバル展開を牽引今後は最新のAI技術とクリエイティブを融合させ、日本国内のみならず、世界市場を見据えたコンテンツ制作に注力してまいります。

R1RadioUSA の 放送でGOD&SIZUKUとJYUNの楽曲が聴けるアプリ

