株式会社共信(本社：千葉県市川市)は、2026年2月26日(木)から3月4日(水)までの期間、たまプラーザ 東急百貨店にて、厳選されたかごバッグを一堂に集めた「山葡萄蔓かご販売会」を開催いたします。本催事は、当社の山葡萄蔓かご催事販売事業の記念すべき第一弾となります。





様々なサイズと編み方をご用意





■ 親子三代で使える、一生物のバッグ

使い込むほどに艶が増し、親子三代で使えると言われる山葡萄のかごバッグ。

昨今、サステナブルなライフスタイルへの関心が高まる中、私たちは「良いものを長く大切に使う」という価値観を提案するため、販売を開始いたしました。





網代編み_イメージ





■ 本販売会の3つの特徴

【圧倒的なバリエーション：100種類以上の展示販売】

定番の網代編みから花編みまで、100種類を超えるかごバッグをご用意。

一つひとつ表情が異なる天然素材の中から、自分だけの一点物をお選びいただけます。





【安心の「1年間の無料保証」付帯】

お客様に安心して長くご愛用いただくため、お買い上げ商品には1年間の無料保証を付帯し、保証書をお渡しいたします。





【長野県野沢温泉の提携工房によるメンテナンス体制】

修理が必要な場合は、長野県野沢温泉村にある提携先の熟練職人が対応いたします。販売して終わりではなく、数十年先まで寄り添うアフターフォロー体制を整えています。









■ 催事概要

名称 ： 山葡萄蔓かご販売会

開催期間： 2026年2月26日(木)～3月4日(水)

会場 ： たまプラーザ 東急百貨店 B1階 スキップコート

所在地 ： 〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘1-7

営業時間： 10：00～20：00(施設営業時間に準ずる)









■ 最後に

山葡萄のカゴバッグは、手にした瞬間が完成ではありません。

10年、20年と使い込むほどに、使い手の手に馴染み、深い飴色の艶へと育っていきます。

私たちは、このバッグが単なるファッションアイテムではなく、お客様の人生の時間を共に刻む『暮らしのパートナー』となることを願っています。

ぜひ会場で、その力強くも繊細な手仕事の温もりに触れてみてください。









■ 株式会社共信について

陶器や漆器を中心に、伝統的な手仕事の品を通じて、豊かな暮らしを提案しています。

この度、山葡萄蔓かごの催事事業を開始し、その魅力を広く伝えてまいります。





会社名 ： 株式会社共信

屋号 ： さくら堂(催事販売)ひまわり堂(EC販売)

本社 ： 千葉県市川市塩浜4-2-62-101

代表者 ： 代表取締役 古木 亮

設立年月日： 1982年10月

事業内容 ： 小売、卸