Pew、海の安全性を向上させる国際条約の画期的な批准を称賛

国際海事機関のケープタウン協定、人命保護と違法漁業対策を通じて海と依存コミュニティを守る枠組み

ロンドン, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trustsは本日、 ケープタウン協定 （CTA）が世界の主要漁業国（本日同条約に加盟したアルゼンチンを含む）から十分な支持を受け、来年から発効するというニュースを歓迎しました。この拘束力のある国際条約は、乗組員と監視員の安全を確保するために漁船基準を改善するものであり、違法・無報告・無規制（IUU）漁業との闘いにとって重要な前進となります。

CTAは、商業漁船の建造およびそれに関連する耐航性、甲板設備、暖房、緊急時手順、その他の安全・救命措置に関する基準を定めることで、漁業者の命を守ります。この画期的な条約が締結される以前は、海上の漁業者を保護する世界基準や国際的な法的義務はほとんどありませんでした。Pewの委託を受けたFISH Safety Foundationの調査によると、漁業部門では毎年10万人 以上が死亡していると推定されています。CTAが安全性に重点を置くことで、多くの死亡の防止に役立つ可能性があります。

重要なのは、漁船の安全基準を向上させることが、IUU漁業との闘いにもつながるという点です。利益の最大化を図るあまり、違法操業を行う事業者は船舶管理で手を抜くことが多く、世界で最も危険な職業の一つで働く労働者をさらに危険にさらしています。ガバナンスを強化し、船舶の安全規定を標準化することで、IUU漁業の摘発と防止の機会を増やすことができます。

2012年に国際海事機関によって採択されたCTAは、主に全長24メートル以上の新造船に適用され、22カ国（批准要件）を上回る28カ国が批准したことで、来年発効します。この協定を発効させるためには、少なくとも3,600隻の船舶を対象とする必要があり、この基準も最新の批准ラウンドで上回りました。

CTAは、漁業規制の抜け穴を悪用する悪徳業者の行為をより困難にしてきた、長年の2つの国際協定に続く枠組みとなります。これには、国連食糧農業機関（FAO）のAgreement on Port State Measures （PSMA）（港湾管理の強化と調和を締約国に求める協定）や、国際労働機関（ILO）のWork in Fishing Convention（海上における拘束力のある安全基準と労働基準を定める協定）が含まれます。

海洋ガバナンス強化の機運が高まっています。2022年以降、2022年の生物多様性条約昆明・モントリオール生物多様性グローバル・フレームワーク 、2025年の世界貿易機関漁業補助金に関する協定 、2026年1月の公海条約、すなわち国家管轄権を超える区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国連協定、そして今回のCTAと、4つの主要な国際協定が採択または発効しています。これらはともに、海洋生態系と人々の長期的な健全性を確保する取り組みへの決定的な転換を意味します。

The Pew Charitable Trustsで違法漁業撲滅に向けた取り組みを指揮するPeter Hornは、以下の声明を発表しました。

「ケープタウン協定の発効により、各国政府は、漁業者の海上での安全性の向上、違法・無報告・無規制漁業の撲滅に向けた取り組みの強化、漁船団の監視とガバナンスの強化による漁業の持続可能性の向上に向けて、重要な一歩を踏み出しました。」

「これまでは、漁師は他の船員と同じように安全を保護されていませんでした。世界の漁業セクターでは毎年10万人以上が命を落としており、保護措置は極めて重要でした。この条約が来年発効すれば、漁業における生活水準が劇的に改善され、ひいては漁業関連の死亡が減少すると思われます。」

「ケープタウン協定は、他の重要な海洋条約に続くものです。しかし、持続可能なガバナンスのためのこれらの野心的な計画も、その成否は実施次第です。各国は今、言葉を行動に移し、世界の漁業や漁業者自身のためだけでなく、海洋生態系全体の保護を実現するために、その役割を果たすべきです。」

1948年に設立されたThe Pew Charitable Trustsは、データを活用して変化をもたらしています。Pewは、問題を明らかにし、共通の基盤を作り、具体的な進展につながる野心的なプロジェクトを推進することで、変化する世界の課題に取り組んでいます。

