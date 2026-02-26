Adecco Group取締役会の変更





SIXスイス証券取引所上場規則第53条に基づく臨時開示

・3名の新取締役候補を提案：Tobias Knechtle、Matthias Rebellius、およびJacques Sanche

・長年のメンバーであるKathleen TaylorとDidier Lamouche、取締役会の再選に立候補せず

・Jean-Christophe Deslarzes取締役会会長、最終任期として再選に立候補

チューリッヒ, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- 人材・技術コンサルティングのリーディングカンパニーであるAdecco Group（SIX：ADEN）は本日、Tobias Knechtle、Matthias Rebellius、Jacques Sancheの3氏を新たな取締役候補として、2026年4月15日に開催される年次株主総会（AGM）に提案すると発表しました。2015年に取締役に就任したKathleen Taylorと2011年に取締役に就任したDidier Lamoucheは再選を見送ります。

Adecco Groupの取締役会長であるJean-Christophe Deslarzesは、次のように述べています。「当社と取締役会を代表して、Katie TaylorとDidier Lamoucheに感謝します。両氏は取締役会の一員として、経営陣との建設的な協力関係に大きく貢献してきました。今後のご活躍を心より願っています。

継続的な取締役会の後継者計画の一環として、Tobias Knechtle、Matthias Rebellius、Jacques Sancheを取締役に推薦できることを嬉しく思います。上場企業数社でCFOを務めたTobias Knechtleは、取締役会の財務的見識をさらに高める人物でしょう。また、Matthias RebelliusとJacques SancheはCEOとしての経験が豊富です。3人ともテクノロジーとデジタルの深い専門知識を持っており、取締役会の能力を強力に補完し、当グループの先駆的なAI戦略を支えることになるでしょう。」

・Tobias Knechtleは2022年からGeberitの最高財務責任者（CFO）兼執行委員会メンバーであり、2020年からはV-Zugにおいて取締役会および監査委員会の委員長を務めた経験があります。Geberitに入社する前は、Valora GroupのCFOおよび臨時CEOを務めていました。それ以前は、Kudelski Groupで財務の要職を歴任し、Cinven Private Equityではドイツ・マネージング・ディレクターを務めました。Tobias Knechtleは、Nestléで内部監査担当としてキャリアをスタートさせ、その後、Boston Consulting Groupのコンサルタントとしてスイスとブラジルで7年間勤務しました。なお、スイスのUniversity of Bernで経営学修士号を取得しており、スイス国籍を有しています。Tobias Knechtleにとって、Adecco Groupでの取締役職が唯一の外部取締役職となります。

・Matthias Rebelliusは、2020年よりSiemens Smart InfrastructureのCEO、Siemens AGの取締役会メンバー、Siemens Switzerlandの取締役会会長、上場企業Siemens India Ltdの取締役を務めています。また、2020年からは上場企業である独立したSiemens Energy AGの監査役会メンバーも兼任しています。1990年にはSiemensに入社し、ドイツ、米国、スイスでは、インダストリアル・オートメーション、ビルディング・テクノロジー、スマート・インフラストラクチャー事業で上級職を歴任しました。なお、ドイツのTrier University of Applied Sciencesで電気工学の学位を取得し、ドイツとスイスの国籍を持っています。Matthias Rebelliusは、9月末をもってSiemens AGの重役を退き、社外取締役としてのキャリアに専念することを決めました。

・Jacques Sancheは、2016年よりBucher Industries AGのCEOに就任しています。また、2025年12月からはBurkhardt Compressionの取締役会長も務めています。それ以前は、Belimo Holding AGのCEOを8年間務めました。キャリア初期には、ドイツのBoston Consulting Groupをはじめとして、企業でコンサルタントを務めました。その後、スイスとアメリカのWMH（Walter Meier Group）で、損益の責任を増したいくつかの一般管理職を歴任しました。Schweiter Technologiesでは、取締役および指名・報酬委員会委員長を15年間務めました。なお、University of St. Gallenで経営学修士号と情報技術学博士号を取得し、カナダとスイスの国籍を有しています。Jacques Sancheは、非執行の職務に専念するため、4月末をもって執行業務から退くことを決めました。

Jean-Christophe Deslarzes取締役会会長は、2027年の年次総会までの最終任期で再選に立候補します。

以下の取締役も再選に立候補する予定です：Rachel Duan、Martine Ferland、Stefano Grassi、Sandhya Venugopal、およびRegula Wallimann。

