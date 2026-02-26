京セラ製法人向けWi-Fi®タブレット「KC-T308」出荷開始

京セラ株式会社は、昨年11月に製品化を発表した法人向けWi-Fiタブレット「KC-T308」を、2026年2月26日（木）から順次出荷します。あわせて、各販売代理店での販売を開始しますのでお知らせいたします。

KC-T308使用イメージ

本製品は、現場作業を支える高い機能性と、安心して利用できるセキュリティ機能を兼ね備えた法人向けタブレットです。安定したWi-Fi接続を通じて、迅速な情報共有やリアルタイムでの連携が可能です。また、耐落下・耐薬品といった耐久性に加え、充実したサポート体制で、長期利用を想定した運用にも対応します。また、バーコード読み取り機能を備えた文字入力アプリ※により、商品コードなどを業務用アプリへ登録・入力する際の手入力の手間や入力ミスを抑え、正確かつスピーディーな作業を実現します。画面上に表示される読み取りエリアは、サイズや位置を自由に調整でき、操作性の向上にも寄与します。さらに、多様な業務シーンでの利便性を向上させる豊富なアクセサリーを取り揃えています。

※バーコード読み取り機能付き文字入力アプリは、有償キッティングにて承ります。

■製品情報については、下記サイトをご覧ください

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/tablet/kc-t308/?press

■バーコード読み取り機能付き文字入力アプリについては、下記サイトをご覧ください

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/app-service/app/barcode-reader/kc-barcode-reader/?press





※Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

◎ 画像、ディスプレイの表示はイメージです。