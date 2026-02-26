こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＼東京初開催！“神戸タータンチェック柄”グッズがそろうPOPUP／3月5日(木)〜「OSAMU GOODS® in Keio SHINJUKU」を京王百貨店新宿店にて初開催
会期：3月5日(木)〜17日(火)
場所：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10 時〜20時30分
※日曜日は20時まで、11日(水)〜14日(土)は21時まで、最終日は17時閉場
京王百貨店 新宿店では、3月5日(木)〜17日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、「OSAMU GOODS® in Keio SHINJUKU」を初開催します。東京初開催となる本展では、長期POPUP「OSAMU GOODS® in KOBE」(兵庫県神戸市)で展開する「神戸タータンチェック柄」アイテムを期間限定で販売します。イギリスの童話「マザーグース」をモチーフに誕生したキャラクター「OSAMU GOODS®」は、1976年の誕生から50周年を迎えます。カラフルでポップなデザインとジャックとジルを中心とした親しみやすいキャラクターが今もなお人気の「OSAMU GOODS®」。会場では「神戸タータンチェック柄」アイテムの新商品を含むおよそ500種がそろうほか、お買い上げノベルティも展開します。
商品一例
●「神戸タータン缶バッジ」各330円
※全6種類／ランダム商品のため中身はお選びいただけません
●「神戸タータンミニタオル」（ジャック／ジル）各660円
●「神戸限定ピンズ」各660円
※全6種類／ランダム商品のため中身はお選びいただけません
注目の新商品も登場
●「くっ付くタオル 神戸タータン」各1,320円
※数量限定
●「ルートートコラボバッグ」各4,950円
※数量限定
お買い上げプレゼント
期間中、お買い上げの方にオリジナルノベルティをプレゼントします。
※期間中レシート合算不可です。
※ノベルティはなくなり次第終了となります。
※第1弾の缶バッジのデザインはお選びいただけません。
※実際のノベルティとはデザイン・仕様が異なる場合がございます。
●第１弾：3月5（木）〜11日（水）
税込2,200円以上お買い上げの方に
イベントオリジナル 神戸タータン柄 缶バッジ２種のうち1つをプレゼント。
●第２弾：3月12日（木）〜17日（火）
税込5,500円以上お買い上げの方に
イベントオリジナル 神戸タータン柄 ミニタオル1点をプレゼント。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。
画像はすべてイメージです。掲載商品は、実際と異なる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様のイベント・商品に関するお問い合わせ先 ナビダイヤル：0570-022-810】
