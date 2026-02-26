今年10周年を迎える『#コンパス』、「Sensor Tower APAC Awards 2025」ベストオンゴーイングゲーム受賞

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下#コンパス）は、米国のアプリ分析企業Sensor Towerが主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」において、「ベストオンゴーイングゲーム」を受賞したことをお知らせいたします。





「Sensor Tower APAC Awards」とは、Sensor Tower社の推定データとインサイトに基づき、APAC（アジア太平洋）地域のパブリッシャーによる傑出したゲームやアプリを称えるアワードです。今回、『#コンパス』が受賞した「ベストオンゴーイングゲーム」は、長期運営タイトルの中でも、プレイヤー体験を継続的に進化させ、優れたコンテンツ開発と成長を続けているタイトルに贈られる賞になります。

2026年12月にリリース10周年を迎える『#コンパス』は、「1バトル3分で楽しめる3on3のリアルタイムオンラインバトル」という独自性の高いゲーム性に加え、2025年においても人気IPとの新規コラボレーションを積極的に展開し、既存プレイヤー・新規プレイヤー双方を楽しませ続けてきました。こうした長期的な運営姿勢と収益面での安定した実績が評価され、今回の受賞に至りました。

Sensor Tower APAC Awards 2025：

URL：https://sensortower.com/ja/blog/sensor-tower-apac-awards-2025-JP

■『#コンパス』林P受賞コメント

『#コンパス』10周年目の節目に、このような素晴らしい賞をいただく事ができ、大変光栄に思います。

ここまで長く愛されるゲームに成長できたのは、開発チームのメンバー、開発に参加してくれた沢山のクリエーター、配信やリアルイベントを盛り上げてくれる出演者、そして日々バトルを遊んでくれているプレイヤーの皆様のおかげです。

この10年間でみんなが作り上げた奇跡を、これからも大切に育てていきたいと思います。

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ゲーム概要





タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。