現場のマーケターが選んだ、本当に必要なツールのガイド決定版　『マーケターに不可欠なデジタルマーケティングの基本ツール大全 市場調査・広告分析・サイト改善』発売











■概要マーケティング従事者の知見を凝縮した、実践的な内容です。ウェブ解析士協会会員を対象にしたアンケートに基づき、本当に必要なツールを厳選しました。本書が解説するツールは以下の通りです。市場調査…Similarweb／Dockpit／Keywordmap広告分析…AD EBiS／Semrushサイト分析…ミエルカSEO／Semrushヒートマップ…Ptengine／ミエルカヒートマップ／Microsoft Clarityその他、基礎的な分析ツールとその他の支援ツールとして以下のものも取り上げています。Googleトレンド／Looker Studio／Tableau／BigQuery／Canvaリサーチから集客、サイト内改善まで、実務の流れに沿って読み進められます。活用事例も豊富なので、ご自身が使う場面を想像しやすいよう配慮しました。▼こんな人におすすめデジタルマーケティングを始めたばかりで、どのツールを使えばいいか分からない人一人でマーケティング全般を担当しており、効率的な分析手法を見つけたい人Google アナリティクス4以外の解析ツールを実務で取り入れたい人ウェブ解析士の資格を取得し、さらに実践的なツール活用スキルを磨きたい人■執筆者よりコメント芹澤和樹上級ウェブ解析士株式会社電通データマーケティング局シニアプランナー私はデジタルマーケティングの実務に携わり、日々多くの情報に接しています。昨今、あふれる情報の中からどの情報を信じ、どこまで採用すべきかを客観的に判断する負荷が増していると感じまていす。特に学生や未経験者、あるいは社内に相談相手がいない環境では、適切な情報にたどり着くまでのコストが無視できません。本来、施策の設計や検証に充てるべき貴重な時間が、情報の取捨選択に費やされてしまっているのが現状です。加えて、マーケティングツールの使い分けを中立かつ体系的に整理した情報が十分だとは言えません。特定のベンダーの視点に偏らず、実務の文脈に即して参照できる基礎的な指針が必要だと考えました。ウェブ解析士協会の会員へアンケートを実施したところ、体系的な情報を必要とする回答が高い割合を占めており、その課題に応えるために制作したのが本書です。これからマーケティングに関わる方々の実務の指針となり、迷ったときにいつでも立ち返れる場所となることを願っています。